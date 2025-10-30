Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Tolosa

El Leidor emitirá el primer capítulo de la nueva temporada de 'Go!azen'

K. I.

Tolosa.

Jueves, 30 de octubre 2025, 20:29

La decimosegunda temporada de 'Go!azen' está al caer, faltan menos de tres semanas para que se emita en ETB1, y el cine Leidor proyectará el primer capítulo el próximo sábado, 8 de noviembre, a las 17.00 horas, una semana antes de su estreno oficial. La teleserie musical y de humor en euskera, muy conocida entre el público joven y adolescente, podrá ver el inicio de las aventuras y desventuras de sus personajes favoritos en la colonia de verano de Basakabi en este preestreno en la sala tolosarra.

Las entradas son gratuitas y podrán adquirirse a partir del lunes en la página web de Kutxabank Tickets, desde las 16.00 horas, o en la taquilla del Leidor el mismo lunes, de 18.00 a 18.30, y el sábado de proyección, de 16.00 a 17.00 en caso de que queden entradas. Cada persona podrá coger un máximo de seis invitaciones.

