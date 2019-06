El legado de Gorrotxategi A la izquierda, durante una de sus últimas apariciones públicas; arriba, el homenaje que le tributó el Ayuntamiento en 2008, y abajo, en compañía de su mujer, en 1991. / ROYO Y DV Las reflexiones del fallecido maestro repostero revelan a un hombre referente, afable y lleno de inquietudes JUANMA GOÑI TOLOSA. Jueves, 13 junio 2019, 00:16

Con el fallecimiento de José Mari Gorrotxategi, Tolosa pierde a uno de sus referentes indiscutubles. Un hombre muy influyente en su campo, precursor e innovador de la repostería, afable, inquieto y con mucha personalidad. Un buen conversador y un amante de las tradiciones de su pueblo. Ésteque sigue es, a modo de homenaje, un resumen de algunas de sus reflexiones, extraídas de las largas conversaciones que hemos mantenido con él durante tantos años de mutuo afecto.

Aportación a la repostería vasca. «Yo no creo que haya hecho nada grande. No creo que deje legado alguno, aunque he sido autodidacta e inquieto. No he dejado de investigar a la hora elaborar un turrón, un dulce, un chocolate... siempre he estado atento a las nuevas tendencias pero nunca he perdido de vista la tradición. Y siempre sobre la base de que la alimentación es la clave de la salud, un concepto que tuve claro desde siempre, cuando no estaba tan extendida esta creencia».

El museo del dulce. «El museo se gestó por un empeño personal y la verdad es que no recibí muchos apoyos al principio. Tuve que pagar el local y poner en marcha toda la infraestructura por mi cuenta. Yo había reunido una serie de utensilios valiosos que servían para explicar la historia de la repostería, y creía humildemente que merecía la pena mostrarlos a la gente en un proyecto divulgativo. Tuve ofertas para llevar al museo a Japón y a París. Pero no acepté. Me parece que hubiera traicionado a Tolosa».

Vocación de ser pastelero. «Yo al principio no tenía vocación. Pero mi padre aquirió un negocio confitero que funcionaba desde el año 1680 y ya no me planteé hacer otra cosa. Era lo que había en casa. En aquella época tan difícil y austera no había posibilidad, ni criterios de elección. Había que obedecer a lo que te decían y trabajar desde joven en el negocio. Pero después me he dedicado a mi oficio con pasión, gusto y total dedicación, es verdad».

El misterio del xaxu. «No hay ningún misterio, no hay receta secreta que nos hemos guardado en la familia. El xaxu era un producto muy noble del siglo XIX, que después adquirió prestigio durante la época en que Tolosa fue capital de Gipuzkoa. Yo he mantenido la misma receta. Con honradez total a un producto romántico de la época».

Afición por la fotografía. «La verdad es que siempre he sido muy curioso. La fotografía siempre me ha apasionado, aunque las cámaras digitales no me convencen».

Pasión por Tolosa. « Me siento muy tolosano. Es mi pueblo y lo veo transformarse, adaptarse a los nuevos tiempos. Es un lugar atractivo para vivir, se está cuidando mucho. Antes me preocupaba que perdiera industria, pero ahora creo que las comunicaciones nos acercan tanto y las distancias son tan relativas, que el hecho de que haya una industria no significa que todos sus trabajadores vivan en el mismo municipio. De un pueblo que se une tanto sin matices en carnavales, en sanjuanes o cuando sufrimos las inundaciones, puede esperarse todo».

Afición a la etnografía. «Mi abuelo era mi padrino y estuvo detenido e ingresó en prisión, con mucho desprecio por parte de las autoridades franquistas. Fue esta sinrazón, el insulto a un hombre bueno que me cuidaba en el caserío, lo que me llevó a interesarme por la etnografía. Fue un interés sobre todo científico. Si hubiera tenido la oportunidad de estudiar, me habría dedicado a la investigación».

La política. «En aquella primera gestora municipal en la que participé estoy orgulloso de haber impulsado la ikastola. Después, he tenido mis tiranteces con los políticos. Más de una vez me ofrecieron unos y otros formar parte de listas electorales pero nunca he querido, siempre he mantenido mi espíritu independiente».

Goian bego.