Casetas que se instalarán en Lazakao. J.Zabala

Lazkao inicia la instalación del ambulatorio provisional en San Benito

Las nuevas casetas, que se están instalando en San Benito, acogerán la atención sanitaria mientras se construye el nuevo centro de salud

Josu Zabala Barandiaran

Josu Zabala Barandiaran

Martes, 28 de octubre 2025, 14:31

Durante la jornada de hoy se ha dado inicio a una nueva etapa en el proceso de renovación del centro de salud local. Con la ... instalación de las casetas en el colegio San Benito, el municipio da el primer paso visible hacia la creación del nuevo ambulatorio, un proyecto largamente esperado por profesionales sanitarios y vecinos, que supondrá una mejora sustancial en la atención sanitaria en el Goierri.

