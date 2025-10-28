Lazkao inicia la instalación del ambulatorio provisional en San Benito

Durante la jornada de hoy se ha dado inicio a una nueva etapa en el proceso de renovación del centro de salud local. Con la ... instalación de las casetas en el colegio San Benito, el municipio da el primer paso visible hacia la creación del nuevo ambulatorio, un proyecto largamente esperado por profesionales sanitarios y vecinos, que supondrá una mejora sustancial en la atención sanitaria en el Goierri.

Los trabajos comenzaron el pasado martes 22 de octubre con la colocación de las bases que servirán de apoyo a los módulos. Estas estructuras, elevadas del suelo, permitirán alojar por debajo las conducciones de agua, electricidad y saneamiento, garantizando así el correcto funcionamiento de las instalaciones. A lo largo de los últimos días, los equipos técnicos han trabajado en el acondicionamiento del terreno y en la preparación del espacio donde se ubicará el ambulatorio provisional.

Durante la mañana de ayer, la actividad fue intensa en la zona de Mikelar. A las 8.00 horas se montó la autogrúa que debía levantar los módulos, y tras la entrada de los alumnos al colegio San Benito, se permitió el acceso de los camiones encargados del transporte de las estructuras. En total, se instalarán unos veinte módulos, que conformarán un conjunto de espacios perfectamente equipados para mantener la atención sanitaria mientras duren las obras del nuevo centro.

Centro provisional e íntegro

El nuevo ambulatorio provisional funcionará como una extensión temporal de Osakidetza, con consultas médicas y de enfermería, así como zonas de espera y espacios administrativos. Aunque su carácter será temporal, se habilitará con todas las garantías de seguridad, accesibilidad y confort necesarias para ofrecer un servicio adecuado a la ciudadanía. Según han confirmado desde el Ayuntamiento, se espera que el nuevo espacio asistencial esté plenamente operativo en las próximas semanas, una vez finalicen las labores de conexión y adecuación interior.

La instalación de las casetas se está desarrollando desde hoy, y se espera que finalice mañana, bajo la coordinación del Servicio Vasco de Salud y con la colaboración del Ayuntamiento, que ha informado de diversas medidas de tráfico y movilidad para garantizar la seguridad durante los trabajos. Entre las principales restricciones, el vial comprendido entre Mikelar 8 y 12 permanece cerrado al tráfico rodado, y los aparcamientos situados entre Mikelar 1 y 12 desde ayer por la mañana. Además, las grúas se ubican en el tramo entre Mikelar 8 y 12, lo que impide temporalmente el uso de los garajes de Mikelar 12. El Ayuntamiento también anunció, de forma provisional, el tramo de vial entre Mikelar 1 y 6 tendrá doble sentido de circulación para facilitar el acceso a los garajes de Elosegi 3-5.

Mejora de los servicios

La instalación de este ambulatorio temporal es el paso previo a una actuación de mayor envergadura: la demolición del actual centro de salud, situado en la Plaza Euskadi, y la construcción de uno nuevo, moderno y funcional, en la misma parcela. El proyecto, impulsado por Osakidetza, cuenta con una inversión de 5,48 millones de euros y un plazo de ejecución de 27 meses. La adjudicación de las obras se prevé para el primer trimestre de 2026, una vez finalice el proceso de licitación, abierto hasta el 10 de noviembre.

El nuevo edificio, con una superficie total de 1.359,65 metros cuadrados —más del triple que el actual—, contará con unas instalaciones adaptadas a las necesidades actuales de atención primaria. El diseño contempla una planta baja para los servicios que requieren acceso directo, como recepción, urgencias y salas de espera, mientras que las dos plantas superiores acogerán las consultas de medicina general, pediatría y el área de la mujer.

Tanto Osakidetza como la OSI Goierri Alto Urola han subrayado que esta renovación permitirá ofrecer un servicio más humano y eficiente. «Es una mejora necesaria para desarrollar el trabajo de la mejor manera posible y obtener resultados excelentes en salud, a través de una atención integrada y de calidad, con profesionales cualificados y comprometidos», han destacado desde el organismo.