Lauburu-Laskorain, derbi de fútbol sala con objetivos encontrados
Unos quieren engancharse a la cabeza, otros sellar la permanencia | J. GOÑI TOLOSA. Sábado, 23 marzo 2019, 00:17

Belabieta será una fiesta hoy sábado (18.30), coincidiendo con el esperado derbi de Tolosaldea que disputarán el Lauburu de Ibarra y el Laskorain de Tolosa. Una fiesta que, tras la derrota ante el San Juan, Lauburu necesitará tomarse muy en serio, pues supone probablemente el último tren que conduce a la lucha por los tres primeros puestos. Laskorain, por su parte, no está en el mejor momento de la temporada y se mantiene lejos del descenso gracias al colchón logrado al principio del curso. Los amarillos esperaban ganar a un rival directo como el Sala Quinto, pero acabaron cayendo (4-6).

En Ibarra esperan un partido complicado y no se fían del rival. « Laskorain es un equipo que imprime un ritmo altísimo a sus partidos. Un bloque bien conjuntado que tiene en su trabajada defensa su bastión principal. Tenemos que igualar su capacidad de trabajo y no conceder errores en los 40 minutos». Y valoran muy positivamente la campaña de los tolosarras: «tienen prácticamente asegurada la permanencia, bagaje nada desdeñable para tratarse de un recién ascendido a la categoría, por lo que acudirán sin excesiva presión al partido».

En el Lauburu por su parte, Alfredo volverá a tener problemas para confeccionar la convocatoria. A la ya sabida baja de Zuhaitz y las dolencias de Andoni Aguirrezabala que le hacen forzar todas las semanas para poder estar en los partidos, esta semana se han unido Aitzol y Dani. Ambos han sufrido sendos golpes en el pie que les harán ser duda.

Tras la derrota de Laskorain ante el Sala Quinto, preguntamos al entrenador si no da la sensación de que Laskorain ha bajado un punto sus prestaciones. «No estamos en nuestro mejor momento de la temporada. Estamos en un bache donde no nos salen las cosas y estamos cometiendo errores que no son dignos de esta categoría. Los errores nos condenaron ante un buen equipo como es el Sala Quinto», admite el míster.

En el club están tranquilos respecto al tema de la permanencia, pero tampoco quieren confiarse. «No queremos cantar victoria antes de tiempo e intentaremos asegurarla lo antes posible», señalan desde el cuerpo técnico. ¿Y cómo afronta Laskorain el derbi en Ibarra? «Con muchas ganas. Tenemos la espina del partido de la primera vuelta donde perdimos por la mínima en un encuentro muy igualado en el cual los detalles decantaron la balanza a favor del Lauburu. Ellos también vienen de una dolorosa derrota ante el San Juan y seguro que querrán volver a la senda de la victoria como nosotros. Esperamos un partido muy igualado que lo decidirán las defensas y la intensidad».