Lauburu vuelve a Belabieta y Laskorain juega en Cuéllar

El Lauburu de 2ªB volverá a jugar ante su público hoy sábado (18.30, Belabieta), ante el Sala 2012 aragonés. Lo caprichoso del calendario y los descansos han propiciado que desde diciembre, los morados hayan jugado únicamente dos partidos como locales. Arropados por su afición, los de Alfredo Hualde intentarán volver a engancharse a la lucha por el título, El choque, no obstante, no será nada fácil. El Patatas Gómez - Agrupación Deportiva Sala 2012 es un conjunto que ha dado varias sorpresas a los equipos punteros de la categoría, como Alzira y Tafalla, por lo que los ibartarras no deberían fiarse.

Laskorain, por su parte, afronta una larga salida a Cuéllar. El cuerpo ténico espera un partido muy disputado entre dos equipos con la misma idea de fútbol. «Tras el carnaval, no llegamos en buenas condiciones», admite el entrenador. Hay que recordar que en el partido de ida, Laskorain ganó 4-3 en Usabal en un partido muy apretado. «Nos espera un partido complicado y un ambiente hostil. Una victoria nos garantizaría casi la permanencia», concluye.