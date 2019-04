Lauburu vuelve a aspirar a la Copa y Laskorain ya acaricia la permanencia Lauburu y Laskorain, en el reciente derbi, están llevando a cabo una gran temporada. / IÑIGO ROYO Ambos equipos ganaron por 3-1 y se acercan a sus objetivos de la temporada | J. GOÑI TOLOSA. Miércoles, 10 abril 2019, 00:17

Jornada redonda para nuestros dos equipos de fútbol sala. Dos victorias que les ayudan a seguir firmes en sus objetivos. Lauburu por soñar con la Copa, y Laskorain para asegurar la permanencia.

El equipo morado venció en Guadalajara (1-3). Fue una victoria muy trabajada, cimentada en una gran defensa, recordando al Lauburu de las mejores tardes. En la primera parte, consiguió darle la vuelta al gol inicial local. Y en la segunda, aumentó la ventaja con un gol de estrategia y supo competir para mantener la diferencia hasta el final.

Partido que permite al equipo mantenerse entre los tres primeros clasificados, puesto que permitiría disfrutar de nuevo a la afición piparrera de la Copa del Rey el próximo año. Pero este hecho queda todavía muy lejos, ya que todavía restan 6 finales hasta la conclusión de esta apasionante temporada. La primera será el próximo sábado en Belabieta frente al Santurtzi vizcaino.

Laskorain, por su parte, ganó a un rival directo como el Calatayud (3-1), y ya tiene la permanencia virtual asegurada. El cuerpo técnico se queda con la capacidad de sufrimiento que demostró el equipo en los momentos donde el rival apretaba y no tenía cómo salir de la presión rival. Con el empate a uno supo tener la cabeza fría y esperar su oportunidad para adelantarse en el marcador. También hay que destacar la madurez que demostró el equipo al no contar con su entrenador ( tiene dos partidos de expulsión ).

Laskorain tiene la permanencia prácticamente en el bolsillo, pero el equipo no quiere cantar victoria antes de tiempo, aunque en el club admiten que «tendría que ocurrir una catástrofe para que no consiguiéramos la tan ansiada permanencia. Todavía no es oficial al no lograrla matemáticamente».

Tras ganar en casa, el equipo amarillo se desplaza a Zierbena en la próxima jornada. Es un encuentro muy difícil ante uno de los históricos de esta categoría. En el partido de ida Laskorain perdió 1-5 -cometió mucho errores-, y en el partido de Copa Vasca perdió 4-3 en un partido muy disputado. Un rival experimentado y complicado.