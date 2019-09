Lauburu y Laskorain disputan hoy un apasionante derbi en Belabieta Imagen correspondiente al derbi de la pasada temporada, en la que ambos equipos posaron juntos a favor de la Korrika. / IÑIGO ROYO El encuentro de la tercera jornada de 2ª B se jugará a partir de las 18.30 horas | Aunque los ibartarras son favoritos, en un duelo de este tipo la clasificación importa menos JUANMA GOÑI TOLOSA. Sábado, 28 septiembre 2019, 01:04

Llega la tercera jornada de fútbol sala en 2ªB y ya llega el esperado derbi entre nuestros dos equipos: Lauburu y Laskorain, dos rivales 'hermanos', amigos fuera de la cancha, pero competitivos al máximo dentro de ella. Belabieta acoje hoy este siempre intenso partido (18.30), al que ambos equipos llegan con una racha totalmente divergente. Mientras los ibartarras han ganado los dos partidos y sueñan con hacer algo grande esta temporada, los tolosarras no han sumado aún, aunque evidenciaron signos de mejora en el último partido ante el Tafatrans.

Mirar la clasificación no sirve de mucho a la hora de hablar de un derbi. Los tolosarras siempre han puesto en dificultades al Lauburu y prueba de ello han sido los dos últimos partidos de liga que disputaron el año pasado. Ambos se decidieron en los últimos minutos y con la apuesta del portero-jugador.

Lauburu quiere seguir con su dinámica positiva. Tras una victoria muy apurada el fin de semana pasado en Castro, los ibartarras son favoritos para lograr tres nuevos puntos que les aúpen a los primeros puestos de la clasificación. Juaristi, eso sí, tendrá que esperar a la segunda vuelta para jugar contra el que fuera su equipo.

Laskorain empezó de forma fatal la liga en Palencia, pero ante el Tafatrans tuvo sus opciones. Después del palo psicológico que supuso aquella primera derrota, necesitaba un partido como el de la pasada jornada ante un equipo tan potente como el navarro para recuperar sensaciones y señas de identidad. «A pesar de cometer nuevamente errores, recuperamos nuestra intensidad defensiva y la presión en cancha contraria que solemos practicar», comentan desde el cuerpo técnico.

Al equipo amarillo le faltó no cometer errores en la zona de elaboración y también su pegada característica. «Pero estoy contento porque disputamos hasta el último segundo el partido, poniendo en serios apuros al Tafatrans», explica el entrenador, que elogia al Lauburu: «Ha empezado muy fuerte y será complicado, pero confiamos en nuestras posibilidades y en poder sacar los tres puntos en uno de los campos mas difíciles de la categoría».

Victoria en Castro

Lauburu viene de sumar tres puntos en Castro. Su experiencia fue determinante para darle la vuelta al marcador. Su saber hacer en el 5x4, decantó la balanza a su favor, con dos goles en el final del partido. Fue una victoria muy sufrida y con notas épicas después de no conseguir abrir la lata hasta los minutos finales. «Este tipo de final de partido son lo que denotan el carácter ganador e inconformista de un grupo que siempre dá la cara y busca la victoria hasta el último suspiro», comentan desde el club ibartarra. El míster Hualde no se fía del Laskorain: «A pesar de que no han conseguido puntuar en las dos primeras jornadas, son un equipo que tiene muy claro su guión», asegura.