Laskorain puede ayudar a Lauburu a lograr el título Laskorain y Lauburu posan juntos antes del derbi disputado en Usabal. / IÑIGO ROYO El equipo tolosarra deberá ganar este sábado al líder Alzira en Usabal y el conjunto morado superar al Zierbena en Belabieta J. GOÑI TOLOSA. Miércoles, 22 mayo 2019, 00:14

La 2ªB de fútbol sala llega este sábado a su jornada final más apasionante e inesperada. El triunfo del Lauburu en casa del colista y el tropiezo del líder Alzira han propiciado que los morados tengan posibilidad de proclamarse campeones de liga, ya que los valencianos tienen 63 puntos y los ibartarras, 61. Para lograr este gran premio, deberán ganar al Zierbena en Belabieta y esperar a que el Alzira falle en su visita a... Tolosa. Porque el calendario ha propiciado que el líder acabe la jornada enfrentándose al Laskorain en Usabal. Es decir, los tolosarras pueden ayudar a los ibartarras a lograr el campeonato. Difícil, pero no imposible. Los partidos comenzarán a las 18.00 horas.

Al entrenador de Laskorain le motivo jugar contra el líder y también poder echarle una mano al Lauburu, «donde jugadores de ambos equipos mantenemos una gran relación», asegura. Además, recuerda que Laskorain tiene la la espina clavada del partido de ida en Valencia donde a los tolosarras se les escapó el partido a falta de tres minutos para el final.

«Nos vemos con posibilidades de ganar el partido ya que ellos cuentan con la obligación de ganar teniendo en cuenta que el empate no les sirve. Por otro lado, jugaremos en la cancha de abajo, donde el Tafalla perdió y nos vemos con confianza para conseguir los tres puntos», aseguran desde el cuerpo técnico tolosarra.

Lauburu, por su parte, se encuentra en un momento histórico y sueño con un éxito mayúsculo que redondería su brillante campaña. En la pasada jornada logró una clara victoria (2-7), en la cancha del colista, La Unión. Los morados cumplieron con las expectativas y desde el inicio fueron superiores a su rival, poniendo tierra de por medio, hasta distanciarse finalmente en el marcador en los últimos minutos del partido.

Por su parte, Laskorain, con la permanencia ya lograda, perdió claramente en la cancha del Pinseque (6-0). Un resultado abultado para los méritos de unos y otros. «Aunque pueda parecer que no competimos el partido y nos relajamos, el partido no fue para nada así. Gozamos de innumerables ocasiones pero no estuvimos nada acertados de cara a puerta en un partido con mala fortuna», comentan desde Laskorain.