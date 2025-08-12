El Juvenil Nacional comienza la pretemporada con cuatro amistosos El equipo entrenado por Eneko Martija se medirá al Arrupe Chaminade, Mariño, Bergara y Añorga en este mes para poner a punto a la plantilla

Kevin Iglesias Tolosa. Martes, 12 de agosto 2025, 20:09

La pretemporada ya ha comenzado para el Juvenil Nacional del Tolosa CF, que junto al primer equipo femenino ha arrancado con los preparativos desde este lunes en Usabal. El conjunto dirigido por Eneko Martija ya conoce el calendario y los rivales que le esperan a partir de septiembre, concretamente el fin de semana del 13 y 14, con horario a confirmar. El primer encuentro será frente al Athletic Club B, en Lezama. El estreno en Berazubi será la jornada siguiente, contra el Bergara, el fin de semana del 20 y 21 de ese mes. Por tanto, la plantilla urdiña tiene un mes para coger el ritmo de competición para esta liga nacional.

No lo hará solo a base de entrenamientos, pues el Tolosa CF también disputará amistosos de preparación. Serán cuatro: el primero contra el Arrupe Chaminade de Liga Vasca, este sábado en Usabal; frente al Mariño el día 23 en Berazubi; ante el rival en liga Bergara el día 30 en Usabal y el 6 de septiembre contra el Añorga, con campo todavía por determinar.

El primer objetivo para los chicos de Eneko Martija estará en superar la clasificación obtenida en la temporada anterior, que terminaron en mitad de tabla, en el noveno puesto, con 44 puntos cosechados en doce victorias y ocho empates, seis de ellos en Berazubi. Unos datos que arrojan la férrea competencia existente en esta liga, además de la igualdad en el juego tanto como local como visitante. Sin embargo, son algo mejores en casa, con 23 puntos. El golaveraje neutro también será un punto a mejorar, habiendo logrado 44 goles y encajando la misma cantidad. Tendrán que trabajar la defensa para que los puntos no se escapen.

El equipo juvenil buscará ser más competitivo en su liga, ganando solidez en casa, y seguir ofreciendo recursos al primer equipo

En cambio, el hecho de jugar en una liga con los mejores equipos vascos da como resultado una preparación mayor a los jugadores, que servirán de refuerzo en caso de necesidad al primer equipo, encabezado por Josu Ibarbia, o el segundo equipo en Preferente, lo que da un plus de seguridad en la lucha por ascender a Tercera RFEF.

Una liga muy competida

Sobre los rivales, con el descenso de la Cultural de Durango y Getxo a Liga Vasca y el ascenso de Leioa y Betoño a División de Honor Juvenil, categoría reina en esta franja de edad, y el respectivo descenso del Arenas de Getxo de esta liga y el ascenso a Liga Nacional del Arratia, Laudio y Leioa B, los urdiñas tendrán una clasificación plagada de equipos filiales. Entre ellos destacan los cuatro clubes principales de Euskadi, Athletic B, Alavés B, Eibar B y Real Sociedad B, sin opción de ascender, además de otras que han demostrado ser una cantera de jugadores como lo son Antiguoko B, Danok Bat B y Santutxu B. A la lista se unen clubes potentes del territorio como el Bergara, Hernani y Zarautz, los vizcaínos Barakaldo, Indartsu e Indautxu. En total, dieciocho contrincantes en esta liga de 34 jornadas.

El campeón se asegurará su plaza –siempre que no tengan relación, como los juveniles B del Athletic, vigente campeón– y habrá un segundo equipo que obtendrá el billete bajo un play-off entre el segundo, tercero, cuarto y quinto clasificado, o en caso de relación de dependencia, por los resultados obtenidos. Es como el Betoño, curiosamente frente al Tolosa, logró su ascenso a la principal categoría juvenil. Luchar por los puestos altos será complicado; estas primeras semanas de trabajo demostrarán la capacidad del conjunto, de ahí la relevancia de una buena preparación previa.