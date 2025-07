'Juntas derribamos los muros que nos separan'

JOSU COLLANTES GUTIERREZ Jueves, 10 de julio 2025, 20:26 Comenta Compartir

Ser mujer no es fácil, pero si además eres lesbiana, mucho menos. La discriminación y odio que sufren las mujeres del colectivo no es minoritaria, aunque sus casos no ocupen los titulares de los medios de comunicación frente a los sufridos por la comunidad homosexual masculina. Según la encuesta realizada por la Federación Estatal LGTBI+ (Felgtbi+) con datos de la agencia 40dB, una de cada tres mujeres lesbianas ha sufrido acoso y una de cada diez una agresión sexual o física. Datos que son refrendados por el Ministerio de Igualdad, que recoge que más del 80% de las mujeres lesbianas y bisexuales han sufrido algún tipo de discriminación por su orientación sexual, evidenciando que la mayoría del colectivo sigue enfrentando barreras sociales. Esto, unido al rechazo que pueden recibir de amigos, familiares o personas de su entorno privado o laboral, hace que ser lesbiana pueda resultar en sinónimo de vivir en una marginación sexual.

En este contexto, y bajo el paraguas del Día Internacional del Orgullo LGTBIQA+, del 26 de junio, Andragora, la Casa de las Mujeres de Tolosaldea, acoge la exposición fotográfica 'Aske eta disidenteak', con el objetivo de visibilizar y ensalzar a las mujeres y lesbianas de Oaxaca, estado federal de México. Se podrá visitar de lunes a viernes, de 10.00 a 14.00 horas, hasta el próximo miércoles, día 16.

La exclusión a este colectivo que se vive en la región, a pesar de los kilómetros que separan ambos territorios, no resulta ajena a nuestra realidad. La violencia y expresiones de homofobia hacia la mujer siguen estando presentes, incluso entre los más jóvenes. Tal y como recoge la encuesta de Felgtbi+, el 35% de las lesbianas entre 18 y 24 años han sufrido acoso escolar. Un dato que evidencia que, a pesar de que las nuevas generaciones, en este caso la Generación Z, tienden a ser más abiertas y progresistas, todavía hay trabajo por hacer para alcanzar la igualdad total.

La muestra está compuesta por 12 fotografías protagonizadas por diferentes grupos de mujeres pertenecientes a la Escuela Lésbica Feminista para la Libertad de las Mujeres, que hacen frente a un contexto marcado por la violencia feminicida y lesbofóbica, a través de la unión y el empoderamiento. Y es que los casos de acoso y agresiones que sufren son por dos motivos: el primero, por su orientación, y el segundo, por su género.

Desde la organización, que cuenta con la financiación de la Diputación Foral de Gipuzkoa por medio de sus acciones para la cooperación para el desarrollo y la oenegé Solidaridad Internacional, las mujeres reciben formación, charlas, y las herramientas y conocimientos necesarios para afrontar este tipo de situaciones. Para ello, imparten clases de bricolaje y electricidad, como las que se pueden ver en la exposición, en las que se impulsa su independencia y se fomenta la sororidad, así como desafiar los estereotipos de género y desmontar la asociación tradicional de este gremio con la masculinidad.

Cada imagen refleja el apoyo mutuo y el cuidado entre mujeres que, unidas, levantan mucho más que muros: son esperanza y futuro compartido. Cada fotografía evoca un significado y un mensaje directo al espectador. Todas van acompañadas por un titular sugerente como 'Juntas derribamos los muros que nos separan', que reafirman la necesidad de este tipo de espacios en los que las mujeres pueden sentirse seguras en un entorno dirigido a ellas y regentado por ellas. Porque en conjunto, la casa de las mujeres se convierte en un refugio, no solo para el conocimiento feminista, sino también lejos de la marginación y discriminación.

Por todas estas razones, y albergando esta colección, Andragora refuerza la necesidad del empoderamiento y la unión femenina, nexo clave entre las ilustraciones, también para su propio espacio. La sede comarcal busca promover el respeto a la diversidad sexual y la igualdad de género en un colectivo que ha sido marginado durante años, y que a pesar de los avances históricos, todavía sigue encontrando obstáculos.

Este hogar, al igual que el de Oaxaca, no funciona como un simple lugar para sus residentes temporales, puesto que sirve como un espacio seguro donde las mujeres pueden compartir experiencias y adquirir los conocimientos necesarios para hacer frente a un sistema heteropatriarcal que limita sus derechos.

En este sentido, la exposición fotográfica no solo busca visibilizar la realidad de las mujeres lesbianas en Oaxaca, sino también generar conciencia de nuestra sociedad, tendiendo un puente de ayuda y solidaridad con las mujeres del colectivo al otro lado del charco.

Aunque para ojos de muchos pueda parecer una simple colección de fotos, esta obra debe servir como aprendizaje y evolución. Como bien manifiesta un antiguo refrán, una imagen vale más que mil palabras.