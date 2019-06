Jorge Malcorra (Pintor y escaparatista): «Pintar, para mí, es como llevar un diario, un ejercicio de vida» Jorge Malcorra, junto a uno de los cuadros que integran su exposición en el palacio Aranburu. / IÑIGO ROYO El joven tolosarra sorprende con su exposición en Aranburu, en la que sobresale el tratamiento de lo abstracto y del color JUANMA GOÑI TOLOSA. Martes, 4 junio 2019, 00:24

Mientras pintaba, durante un viaje por el sureste asiático, Jorge Malcorra descubrió que los papeles en los que limpiaba los pinceles le resultaban mucho más interesantes que lo que estaba pintada. Halló esa emoción que buscaba, y es la que preside las diferentes piezas que integran su exposición 'Obras', que podrá verse en el palacio Aranburu hasta el próximo 8 de junio (martes a sábados, de 17.30 a 20.30 horas).

-Ha sorprendido la faceta artística que muestra en esta exposición. Es psicólogo y también escaparatista, ¿Cómo le llega la vinculación a la pintura?

-La verdad es que he estado vinculado a la pintura desde niño. Mi abuelo pintaba y siempre andaba a su alrededor mirando lo que hacía. Además, él estimulaba mi creatividad a través de historias que después plasmaba en dibujos, por lo que dibujar o pintar siempre ha sido algo familiar en todos los sentidos. Sin embargo, no fue hasta la universidad cuando empecé a tomármelo más en serio, investigando diferentes técnicas para poder expresar lo que yo deseaba.

-Ha trabajado como escaparatista. Un mundo no muy diferente al del arte y la pintura, pero ¿de qué manera convergen ambos y uno alimenta al otro o viceversa?

-Realmente lo que me interesa del mundo del escaparatismo es esa idea de crear algo efímero, que pretende captar la atención del viandante y en la que el escaparate mismo se convierte en una galería de exposición. Esa interacción tan directa entre la obra o creatividad del escaparate y el espectador es lo que me atrajo del mundo del escaparatismo, y es lo que busco tanto en mi trabajo personal como profesional.

-Hace no mucho lo dejó todo y se fue a Sri Lanka en plan aventurero. ¿Cómo fue la experiencia? ¿Qué le aportó a nivel personal y también artístico?

-Hace aproximadamente un año sentí que lo había sido mi vida hasta ese momento llegaba a un cierre, y sentí que necesitaba tener nuevas experiencias, por lo que decidí tomarme un tiempo indeterminado para viajar. Empecé por Sri Lanka y después me moví por varios países del sureste asiático siempre con una mochila y una tabla de surf. Fue un viaje que duró siete meses y que me permitió valorar la simplicidad de la vida y lo poco que se necesita para estar bien. Además, fue un periodo muy creativo, en el que la pintura se convirtió en mi forma de reflejar todo lo que estaba viviendo.

-En la exposición sobresale el concepto abstracto... ¿Nunca ha pintado en figurativo?

-He llegado a lo abstracto a partir de una deconstrucción de lo figurativo. Durante toda mi vida he pintado en un estilo figurativo, tratando de plasmar la emoción que la imagen de algo cotidiano provocaba en mí, y tratando de ser fiel a lo que se representaba delante de mí, pero nunca he logrado un lenguaje a nivel pictórico con el que me sintiera identificado. Durante el viaje, encontré que los papeles en los que limpiaba los pinceles me resultaban mucho más interesantes que lo que estaba pintando, siendo estos más frescos, más vivos y sentí que representaban mejor esa emoción que estaba buscando, por lo que ahí empezó un camino inesperado que ha culminado en esta exposición.

-Han sorprendido mucho los carteles de la exposición. ¿Cómo se le ocurrieron?

-Son 150 carteles en DIN A3, cada uno de ellos pintado de forma diferente. Lo que buscaba con esto era que la gente pueda ver obras distintas en función de por dónde pase y que si lo desea pueda llevarse a casa uno o varios de estos carteles. Estando como estamos en la era digital, en la que todo se rige a través de 'likes', me parecía interesante el hecho de que alguien pueda responder a algo que le gusta cogiéndolo directamente de la calle y poniéndolo en su casa o guardándolo porque le haya gustado.

-¿Por qué ha usado soportes diferentes a los del lienzo tradicional?

-Me parecía interesante salirme de la rigidez del lienzo y del marco, para trabajar en otras dimensiones que fueran las que la propia pintura me pedía. Además, es un soporte fácil de trabajar y tiene un color y un acabado que personalmente me gusta mucho, por lo que me decidí enseguida por él.

-Un cuadro de enormes dimensiones preside la exposición... Quizás es el elemento más llamativo de la muestra...

-En cuanto vi el espacio, supe que quería hacer una pieza grande que fuese la que presidiera la exposición. Para ello utilicé una lona para piscinas que mide 6 x 4 metros. Esta pieza, por sus dimensiones, la trabajé directamente en el propio palacio Aranburu extendida en el suelo. Es una obra que aúna todas las técnicas y materiales que he utilizado en la exposición y es el resultado más visible del proceso creativo en el que estoy inmerso.

-El tratamiento del color tiene una importante en las diferentes piezas de su exposición

-Sí... son los propios colores los que me guían durante la realización de las piezas y en muchas ocasiones sé cómo empieza una obra pero nunca cómo va a acabar. En este sentido, no me obsesiona el hecho de que la pieza sea bonita o no, sino que yo sienta que representa la emoción que pretendía plasmar. A través de los colores expreso la emoción del momento.

-¿Seguirá trabajando en la pintura? ¿Qué proyectos artísticos tiene en mente?

-Por supuesto! Pintar para mí es como llevar un diario. Algunas veces lo que pinto llega a buen puerto y otras no, pero es un ejercicio para hallar nuevas formas de expresarse. En cuanto a proyectos, sí, ahora mismo estoy trabajando en un par de cosas relacionadas con la exposición y contemplando nuevos materiales y soportes para futuros trabajos, con lo que intento estar siempre activo. Se podría decir que mi estado vital es el de 'work in progress'.