Sábado, 12 de julio 2025, 20:35 Comenta Compartir

Imagine que alguna vez alguien le hubiera llamado por teléfono desde la cabina de la fotografía y le hubiera susurrado: «No me dejes. Te prometo no llorar, pero déjame al menos esconderme cerca de ti, silenciosamente, para verte bailar y reír... Déjame escuchar cómo hablas, déjame convertirme en la sombra de tu mano, déjame ser la sombra de tu perro pero no me dejes..., no me dejes...». 'Joker. Folie à Deux' se proyectó en el cine de mi pueblo un 12 de octubre.