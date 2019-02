Jesús Torquemada (Periodista y analista internacional): «A pesar de ser un país superpoblado, Filpinas está bastante bien organizado» Jesús Torquemada volverá hoy al Topic. / IÑIGO ROYO El conocido experto en temas internacionales hablará de Filipinas hoy en el Topic (19.30), dentro de las Jornadas Amalur del CIT JUANMA GOÑI Viernes, 8 febrero 2019, 00:29

El analista internacional Jesús Torquemada regresa hoy al Topic. No hace mucho concluyó su exitoso Seminario de Política Internacional, que llenó el mismo auditorio a lo largo de cinco sesiones. Hoy viene de nuevo a Tolosa, esta vez invitado por las Jornadas Amalur, para hablar de Filipinas, de sus paisajes y de sus gentes, pero también de su realidad política, social y económica, de sus problemas derivados de la superpoblación, y de sus retos de futuro.

-Cuando regresó de su viaje por Filipinas, ¿le sorprendió algo que no esperaba encontrar? ¿Todo respondió a las expectativas que se había trazado?

-Lo que más me sorprendió es que está relativamente bien organizado, teniendo en cuenta que es un país superpoblado. Tiene 105 millones de habitantes, concentrados en el tamaño de Italia, que tiene 60 millones. Eso sí, es un país tan pobre como lo había imaginado.

«Hay muchísima desigualdad social, pero también una clase media emergente»«No es una democracia consolidada, hay corrupción y fraude en las elecciones»

-¿Cuál es la actitud de la gente ante el visitante occidental?

-La gente es muy activa; hay mucho movimiento. Se buscan la vida como pueden. Los filipinos son muy amables. No ves malos gestos, ni entre ellos ni contigo.

-¿Y las infraestructuras?

-Las infraestructuras dejan mucho que desear. Allí no hay autopistas ni nada parecido. Para viajar de Manila a Banaue, en el norte de Luzón, que son unos cuatrocientos kilómetros, puedes invertir unas diez horas en coche; y eso con suerte, porque la carretera atraviesa todos los pueblos del camino y el tráfico es un auténtico caos.

-¿Algo que le pudo decepcionar en relación a sus previsiones iniciales?

-La verdad es que no. Lo que esperaba en cuanto a los paisajes, las playas, la comida, la gente y la cultura se cumplió con creces. Quizá esperaba un poco menos de turismo, pero no hay que hacerse ilusiones. En el mundo actual, la realidad es que, si puedes viajar tú, también pueden otros cien millones.

-¿Es un destino seguro en estos momentos? ¿Hay que evitar algunas zonas?

-Los suburbios de Manila son peligrosos, hay mucha delincuencia; pero no hay allí nada para visitar, no es necesario ir. En el centro, hay que tomar las mismas precauciones que en todas las grandes ciudades, sin más. En la isla grande del sur, Mindanao, existe una violencia de tipo político, con enfrentamientos entre cristianos y musulmanes, pero no es probable que afecte al viajero. Para viajar por Mindanao, sí conviene informarse previamente de cuáles son las zonas más conflictivas.

-¿Hay mucho contraste social o la clase media va asentándose?

-Hay muchísima desigualdad social. Existe una minoría muy rica, que posee grandes fortunas y monopoliza sectores enteros de la economía del país. Hay una inmensa mayoría muy pobre, que subsiste como puede; eso sí, no es una pobreza africana, no podemos llegar a hablar de hambre. Y sí, hay una clase media emergente, que puede permitirse ciertos lujos, pero es de menor tamaño que el de las clases medias europeas, por ejemplo.

-¿Es una democracia consolidada y con garantías de estabilidad en este momento?

-No es una democracia consolidada. Hay elecciones, pero suele haber muchas denuncias de fraude. Varios presidentes, en los últimos treinta años, han acabado dimitiendo o han sido destituidos por los militares o por movimientos populares. Así pasó con Ferdinand Marcos en 1986 y con Joseph Estrada en 2001. La corrupción es tremenda. Hablamos, por tanto, de un país inestable.

-El actual presidente, además, ha confesado en más de una ocasión su devoción por Trump...

-Sí, así es; el actual presidente, Rodrigo Duterte es un admirador confeso de Trump y se está imponiendo mediante la mano dura. Ha dado carta blanca a los policías para que maten a los presuntos narcotraficantes, y el resultado es que los policías disparan primero y preguntan después.

-Desde el punto de vista del visitante, ¿qué zonas serían de obligada visita?

-En Luzón, que es la isla principal, está Manila, donde merece la pena su parte vieja, llamada Intramuros. Al norte de esa isla emergen los impresionantes arrozales en terrazas de la región de Batad y Banaue. Como Filipinas tiene más de 7.000 islas, hay que elegir los destinos en función de tus intereses. Los surferos van últimamente a Siargao. Los buceadores tienen muchos sitios, siendo ahora los preferidos las islas de Palawan, Coron, Balicasag y Apo. La isla de Bohol es muy bonita y tiene unos animalitos muy graciosos, los tarseros, que sin duda inspiraron a los creadores de los gremlins. Malapascua atrae a gente joven, y Camiguín se está poniendo ahora de moda. Y si no quieres ver ni un turista (bueno, alguno siempre se cuela), te puedes ir a Leyte, Negros o Panay.

-Se dice que es un país que tiene un futuro, aunque antes debe superar unos cuantos retos sociales y económicos. ¿Cuáles serían básicamente estos?

-Son varios. El principal, creo yo, es la superpoblación. El país sigue creciendo, porque las mujeres tienen una media de casi tres hijos. Eso crea una gran presión sobre el medioambiente y los recursos disponibles. El río Pasig, que atraviesa Manila, es uno de los más sucios del mundo, con toneladas de plásticos flotando en sus aguas. Y, como las islas grandes son muy montañosas, no hay demasiadas tierras de cultivo. Por otra parte, los otros grandes retos son la desigualdad social, las bolsas de pobreza, la inestabilidad política, la corrupción y la delincuencia.