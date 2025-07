¡Viva la virgen...! más fiestera

Comenta Compartir

Egun on, equipo. ¡Cómo sois! ¡Qué a gusto me quedé la semana pasada! La espectacular foto de Iñaki Azanza ayudó mucho, pero la mayor ... alegría me ha llegado a estos días en los cuales te has animado a contarme tu relación con Jose Mari Anza.

PD1.Hay a quien la crónica de la semana pasada le recordó a sus aitas, que en la radio de la cocina escuchaban Radio Popular de Loiola, donde Anza tenía un programa sobre ciclismo. Otro me recuerda que le fichó para el Urdiña Txiki. Le decepcioné, fui un paquete. Vicente Otero me cuenta que durante cinco años pudo sacar un equipazo de basket con los Zabaleta, Quintana, Narro, Aranburu... Le pedí ayuda, y uno de los productos que vendía, refrescos Kas, les patrocinó. Pero entre todas vuestras historias hay una muy especial. PD2. «Javier, me gustaría que contaras esta historia sin dar nombres. Simplemente darle las gracias a Jose María, que quizás en su día no le di». Te la cuento. Nochebuena de 1976. El Oargi sacó un Olentzero encarcelado, apareció una prohibida ikurriña. Entre el asombro de todos, los verdes cargaron como si no hubiera un mañana. Fue un caos: familias buscando a sus hijos entre botes de humo y pelotazos... «Yo llegué a casa entre asustado y preocupado. No sabía por dónde andaba mi hermano. Yo tenía 14 años y él 10. Pero, sorpresa, ahí estaba. Jose Mari Anza lo había traído. Gracias». Lo cierto es que, aquella noche, de buena tuvo poco. PD3.Viaja conmigo al barShanti. En verano, Feli solía preparar un pintxo muy especial. Sobre una base de patata cocida ponía atún, una rodaja de huevo cocido, una gamba con un toque de mayonesa, acompañada de una vinagreta. Jesús Mari Goya, el último ardo-txuri lo tomaba en el bar, y lo acompañaba con este pintxo. Lo comía de una forma muy peculiar, lo troceaba y hacía una especie de ensalada. Y mientras lo comía discutíamos de la Real, del Tolosa –del que fue presidente– y de su granpasión: el coro de la capilla de música de Santa María de Tolosa. PD4. En 2004, junto con los hermanos Arsuaga, Juanjo e Isitxo, Santi Balza, Nieves Aguirrezabala, Ander Letamendia y Luis Ceberio crearon una asociación, fundación oficial, con el compromiso de cuidar, custodiar y catalogar el archivo musical del pueblo. La última vez que hablé con Goya, estaba triste, se había ido aquel gran tenor y compañero que fue Jesús Mari Jauregui. No sé si habrá cielo, pero si lo hay estarán ahí los dos, cantando el 'Agur jaunak'. PD5. El pueblo donde mejor me lo pasé en fiestas de joven fue Alegia. Cada vez que llegan las fiestas en honor a la virgen más fiestera que ha existido me acuerdo de aquellas sesiones de baile con la orquesta Gares, de Puente la Reina. Entre la buena programación de este año no faltará Puro Relajo. Hay una sorpresa. Remóntate a los 80. Klabelin Komik, ¿lo recuerdas? Un grupo bestial, con los tolosarras JuanmaUgarte, Mitxel Longarón, el andoaindarra Xabi Abrego, el txintxarri Txete Mezquita... ¡Anímate este sábado! Rikardo, hijo de Germán Intxausti, soñó con juntarlos y lo ha conseguido. Si me ves, acércate, cantaremos a dúo esa que dice «Hay cuatro rosas en tu honor para ti/¡cuatro rosas que doy!». Zurutada. Y el sábado las notas: ¿repetiré en septiembre?

