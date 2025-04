Viva la gente... luminosa

Comenta Compartir

Aupa, cuadrilla. ¿Ya de vuelta? Tengo un amigo que no le ha ido bien por tierras asturianas. «¿Qué tal?», le pregunté. «Mal –me dijo–, ... me picó una avispa y tuve que ir a Urgencias». «¿Aguijón?». «No, a Oviedo que quedaba más cerca». Chistazo. Viva esa gente que le pone a la alegría siempre en su menú del día, con la que respiro lento y te regala tiempo. La letra no es mía, un amigo me mandó esa canción de El Arrebato. Me sorprendió, no sigo al sevillano, pero escuchándola entendí por qué me la mandó. Mis Zurutadas se nutren de esa gente luminosa.

PD1. ¿Conoces JO? Es un proyecto simpático y divertido que cuatro luminosos (shalsheros) han creado para animarnos la vida. El nombre de los cuatro comienza por 'Jo': Barriola, Usabiaga, Galarza y Lopetegui. En el local que han abierto en la calle Mayor, el segundo jueves de cada mes, organizan una charla. Llegué tarde, los empedernidos fumadores salían sonriendo. ¿Hay algo más divertido que escuchar al alcalde de Ibarra y de Tolosa, respondiendo a la pregunta de Oihane Oria, de a quien pertenece Zumardi Haundi, mientras cocinaban alcachofas con espárragos de Montes? PD2. Uno de aquellos fumadores, encendiendo su purito pequeño (primera pista), me lanzó una bomba: «Javier, he comprado el hotel Ereñaga. Incluso he comprado el domicilio particular. Y lo voy a reformar, manteniendo la fachada y hasta el cartel antiguo». Le pedí la exclusiva. «Ya sabes dónde estoy. Iré –le dije–, pero no me vendas ningún seguro (segunda pista)». Los ojos de este joven que empezó a entrar en el bar Shanti casi con pantalón corto, brillaron como los de un niño con la camiseta dedicada de Kubo. PD3. Más gente luminosa. De sobra sabes que el apellido Balza lo vas a relacionar con la música. Salus, Ignacio, Shanti... inolvidables. La hija de este último, Idoia, es la subdirectora de la banda, y dirigió el espectacular concierto que dieron en el Topic. Qué lujo para un pueblo, la banda también, ¡eh! Para la propina final eligió una canción que me encanta: 'Alfonsina y el mar', de Félix Luna, en homenaje a la poetisa argentina Alfonsina Storni. La cantante Mercedes Sosa la cantó y la hizo famosa. A Idoia le costó encontrar la partitura, y la localizó en la Banda Municipal de Jaén. Y aquí, mi amigo, me descubrió una conexión musical Jaén-Tolosa. PD4. En 1886, el músico militar Rufo Montilla, que precedió a Felipe Gorriti y que después le sucedería Eduardo Mocoroa, sin duda los dos músicos más importantes que ha tenido este pueblo, llegó a Tolosa y sacó la plaza de director de la banda. No solo se enamoró de la tolosarra María Uranga, con la que se casó, también del pueblo. Obtuvo la plaza de director para la donostiarra, pero pidió trabajar en invierno con la banda tolosarra y en verano con la de San Sebastián. Nuestro Carnaval le debe mucho, fue él quien recopiló el repertorio, y en Toriles hay una placa dedicada a él. La Banda ganó varios premios: un alarde de bandas presidida por la reina María Cristina. El Ayuntamiento le gratificó con 50 pesetas; con ese dinero pagó la primera comida de la banda en honor a su patrona. En Carnavales de 2024, una biznieta de Montilla, Mª Aránzazu Orgiler Uranga, visitó Tolosa para conocer más sobre la vida de su bisabuelo, pero esa es otra historia...

