No hace falta que te diga a qué barrio le va la fiesta, la madrugada y el cantar. Agustín, no tires la toalla.

Hola cuadrilla. Como dice la canción, los que se van, ya volverán, y ojalá vuelvan bien. Nos toca cuidar un pueblo que no estará tan ... aburrido como antaño. En aquellos tiempos en que no había cine, el aita quitaba el cable del tocadiscos del bar, y la calle Arostegieta se convertía en una auténtica senda de los elefantes. «¿Qué le pasa a esta gente que anda tan mal?», le preguntaba a la ama. «Nada, que les han sentado mal los caracoles». Pues eso. Que aquí también vamos a estar bien. Eso sí. De una película de romanos no nos libra nadie.

PD 1. La semana pasada hablé del Leidor y de la ópera. Un lector, gracias, me hace un magnífico regalo: el anuncio que publicó Dionisio Larrea, con la noticia de la inauguración del cine. Lo hace de una manera curiosa, como se ve en la foto. Y me contó una anécdota. PD 2. En 1976, desaparece la censura y Larrea se lanza a tumba abierta a traer películas que entonces se consideraban porno, pero que en realidad eran sólo picantillas. Una de ellas era 'Salón Kitty', del director italiano Tinto Brass, al que llamaron 'viejo verde'. Fue muy polémica. La película cuenta la historia de un prostíbulo en la época de la II Guerra Mundial, llamado Salón Kitty. Los nazis se apropian de él, y sustituyen las prostitutas polacas por jóvenes alemanas guapísimas e inteligentes. Está claro. Serían espías y confidentes. Pero Kitty se rebela y... cuando la peli llega al Leidor, las fuerzas cristianas del momento se revelan contra Larrea y boicotean la proyección. ¿Qué pasó? Normal. Había tanta ansia de libertad, que no sólo vendió las 1.800 entradas que tenía entonces el Leidor, sino que colocó otras 200 sillas más en los pasillos. Esta historia me recordó el lío que hubo cuando el Gorriti proyectó 'Gilda' en los años 50 y los más católicos del pueblo se pusieron en la entrada, tomando nota de todos los tolosarras que entraban a ver la película. PD 3. Sábado sabadete, camisa nuevo y... qué sábado más bonito nos regalaron los de Udaberri con su precioso Dan-tzari Txiki. ¡Hay cantera! Y qué decir de Berazubi. Nos han tenido entretenidos toda la semana. Y como decía Serrat: todo lo que te rodea lo han puesto para ti. El sábado fue el día fuerte. Por la mañana, 11 sociedades se disputaban la txapela a la mejor parrilla, asando las chuletas donadas por Alejandro Goya. Y por la tarde, ¿conoces alguna manera más fácil y agradable que ganar una txapela y 100 euros comiendo 15 bombas de las afamadas pastelerías tolosarras? Pero la guinda a tanto pastel vino a la noche. PD 4. Bajé la cuesta a pesar de la lluvia. Berazubi, mon amour. ¡Cuánta gente tiene este pueblo a los que le va la marcha y alegría de vivir! Sobre el escenario, un tío que rendía tributo a Julio Iglesias, pero que cantaba mejor que él. Miguel Ángel, el artista, había venido de Alicante. ¿Cómo aterrizó en Tolosa? Resulta que un componente de la comisión de Berazubi le vio actuar en Go Talent. El peculiar Risto Mejide le dijo: «No te voy a dar un sí, pero me vas a dar una tarjeta porque vas a venir a cantar a mi boda». Y fue. Y seguro que triunfó como en Berazubi. Volví a casa feliz. No sabía si era un truhán, un señor, pero sí que me va, me va la vida. Me costó dormir. Igual que hace 53 años. Era la víspera de mi boda.

