Urte berri on, cuento contigo!!

Urte berri on. Aupa, koadrila. Siempre he pensado que el año debería empezar en septiembre. Mi año zurutero, de hecho, empieza en septiembre. Me ... río yo de la cuesta de enero. Este año empiezo dos semanas antes. No lo negaré. Entre las ganas que tenía de empezar y que me han surgido dos temas que tenía que contarlos hoy...

PD 1. Aquí va mi primer tema. 1956. Llega un chaval, Elvis Presley, que mientras canta y toca la guitarra, mueve las caderas como si no hubiera un mañana. Llega el rock and roll y cambiará la vida musical. De hecho, en la sesión de las 5 de la tarde en el Igarondo, en lugar de escuchar domingo tras domingo a los Cinco Latinos, empezamos a escuchar a dos chavales que vestían chaleco rojo sobre camisa blanca, cantando en castellano rock and roll.

PD 2. Es el Dúo Dinámico. Manolo y Ramón. Este es un chaval muy alto, que esconde su timidez detrás de la guitarra. Manolo es un piparrero. Divertido, movido, ideal para irte de gau pasa con él. Y llegan canciones inolvidables, llenas de mensajes románticos. ¿Quién a los quince años no tuvo un amor aunque fuese platónico? ¿Y aquella Mari Carmen de ojos negros que si te miraba, te turbaba? Pero llegará 1962, y con él otro baile de moda. Lo trae Chubby Checker y lo llaman twist.

PD 3. Y Manolo y Ramón lo homenajean cantando aquello de 'Lo bailan los muchachos y la gente mayor, porque es nuevo ritmo que ha nacido del rock'. Y ese ritmo, a parte de destrozarnos las rodillas bailando, nos trae algo maravilloso, inolvidable: los guateques. En un principio, semiclandestinos. Eso de encerrarnos chicos y chicas en un local a media luz, como que no estaba bien visto. Y ese 'Perdóname' del Dúo Dinámico se convertirá en la reina de las agarradas. Pasará el tiempo y el Covid abrirá la puertas de miles de domicilios al dúo con ese Resistiré ya inmortal con el que salimos a los balcones a cantar. Curiosamente, en el final del verano que cantaron, se ha ido Manolo. Sus canciones le sobrevivirán Te pongo etxekolanas. ¿Actuaron en Tolosa?

PD 3. Berazubi, mon amour. Segundo tema, una recomendación. El sábado tú cruzarás el puente y yo bajaré la cuesta, porque el barrio está de fiesta. Celebran que hace sesenta años se inauguró la segunda fase definitiva del barrio. Y por la noche, no sé cómo lo han hecho, actuará el mejor 'Tributo a Sabina' que hay en todo el mundo. Unas horas antes, Gloria Telletxea lanzará el txupinazo.

Zurutada. Ella fue la valiente que abrió el primer comercio del barrio. El segundo fue Estanis, el carnicero. Y el mismo mes, el tercero, German, el peluquero. Luego vendrían los bares, claro. Un barrio sin hostelería... El primero fue Bixente, el Leku Eder, que luego sería el Exola de la mano de Antxon Gonzalez y Benito Lasa. Posterior sería el Hernialde de los Larrea. Y ahora el Jokel. Luego el Avenida de Ramón y Pili. Los Epelde, el asador Atsegi. En el 68, Rafa Villanueva su almacén de vinos. El 6 del 6 del 66, Javier Butrón y Josefa quisieron inaugurar el bar, pero se conformaron con el 66. Tengo noticias de que el mayor circo del mundo, el Monumental, se instaló allí. Y por si fuera poco, presumen de tener una Estrella Michelín en el barrio.