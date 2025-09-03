Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Celebraron los cincuenta. ¿Por qué no los sesenta? Berazubi te espera. Gracias a Jesús Mele, de Foto Richard, por esta foto y lo mucho que me ayuda.

Tolosa

Urte berri on, cuento contigo!!

Berazubi, el barrio que más se parece a los sábados de mi pueblo. Siempre hay algo. Empieza el año cantando conmigo 'Resistiréeeeee'

Javier Zurutuza

Tolosa

Miércoles, 3 de septiembre 2025, 20:07

Urte berri on. Aupa, koadrila. Siempre he pensado que el año debería empezar en septiembre. Mi año zurutero, de hecho, empieza en septiembre. Me ... río yo de la cuesta de enero. Este año empiezo dos semanas antes. No lo negaré. Entre las ganas que tenía de empezar y que me han surgido dos temas que tenía que contarlos hoy...

