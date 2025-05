Kaixo, cuadrilla. Llevo feliz tres semanas, disfrutando de esa especie de 'nor, nori, nork' en que he convertido mis zurutadas, dándote pistas para que ... descubras al valiente que ha comprado el hostal de los cuatro nombres. Te doy otra pista. Su aita siempre llevaba una armónica en su bolsillo. El martes charlé con él. Todo un romántico. ¿Cómo te metiste en esta historia?, fue mi primera pregunta.

PD 1. «Javier, por dinero, no», me dijo. «Si hubiera sido, ya lo habría vendido, porque he tenido ofertas muy interesantes». «Una, en especial, de una potente compañía hotelera en España, con más de cuarenta hoteles». «Javier, soy un enamorado de Tolosa», me dijo. «Y también de ese edificio». ¿Está tan mal como dicen?, le pregunté. Ni hablar, me dijo. «Lo que pasa es que ha estado maltratado, y cualquier reforma que le haces, lo agradece». «De esas 16 habitaciones dobles y tres individuales que tiene, he reformado totalmente nueve, y poco a poco voy haciendo cosas, como recuperar la tercera planta, sacar a la vista la piedra que tiene la fachada, llegará un ascensor exterior... «Soy tan tolosarra, que hasta le he cambiado el nombre». «Hostal San Juan». «Me temo que pasarán los años y le seguiremos llamando Ereñaga. Mantendré el cartel de la foto de arriba, y si el Ayuntamiento me da permiso, a modo de homenaje de lo que fue la plazuela de las Cocheras, colocaré fijo una carroza como la de la imagen». «Todo esto no hubiera sido posible sin el apoyo de mi mujer».

PD 2. «Hay que sujetar la historia», me dijo. Pues para historia, la de esta plaza. En un principio, se llamó plazuela de Arramele (hasta 1886). Todo empezó cuando en 1800, Pedro Juan Mendia creó la posada, al instalar en sus bajos la casa de postas. La construcción del camino real de Madrid a Irun convirtió a Tolosa en parada y fonda. De aquí también salían diligencias rumbo a Berastegi y Azpeitia. En Santutxu tenían que añadirle a los caballos dos yuntas de bueyes para superar el repecho y, por otro lado, en Elduain, a la elegante carroza Iandau le enganchaban un burro para subir la cuesta. A veces me gustaría volver al pasado. Qué ambientazo tenía que haber en la plaza Gorriti y sus aledaños. Y el perfume. 40 caballos pernoctaban. ¿A qué olería la plaza?

PD 3. Ojalá el 'Hostal San Juan' que desde hace 40 años dirige Toni Moscoso, sea, por fin, el reclamo para que el Ayuntamiento arregle esa plaza que hace 225 años fue una especie de estación Terminus. Lo cuenta el gran Iñaki Linazasoro en su libro 'Historia y guía de Tolosa'. En 1977, había en la plaza: hostal Ereñaga, librería Pineda, bares Jamaica, Gas, Gorriti, y café Iruña, Ezkerra, droguería Lourdes, Sorarrain modelista, fontanería Aizpurua y peluquería de caballeros Etxeberria.

Zurutada. Hoy, corta pero sentida, para el gran trabajo de Tolobolei. Lo que empezó como una fiesta playera, está dando sus resultados. El domingo, Jon Iturrioz y Oliver Tapia se proclamaron campeones de Gipuzkoa de voley playa en categoría infantil. En la foto aparecen con Imanol Egaña, federativo, el mejor jugador vasco de voley playa de la historia. Y eso que... «Vaya vaya, aquí no hay playa». Y el pueblo no descansa. La semana pasada: «aquí vine porque vine, he venido a ver las flores». Esta semana, carne. ¿Y la siguiente?