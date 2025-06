Ya sabes, baño de San Juan...

Salud para todo el año, como dice el refrán. Aupa, cuadrilla. Qué bien me hubiera venido un baño en el día de mi patrón. ... Me pudo el bochorno. Y empecé bien, ¡eh! Con ese momentico que se vive a la salida del santo de la iglesia de Santa María, el Alardede escopeteros, el concierto de la Banda... pero llegué a casa extenuado, hasta el punto de no ir a la verbena, con lo que me gusta a mí ese grupo verbenero que es Muxutruk.

PD1. Ayer, miércoles, mientras escribía, le oí al afilador por el barrio. Ya sabes lo que dicen, que trae lluvia. Se parece poco a los afiladores que venían cuando éramos pequeños. Si tengo un recuerdo de aquellos años es de lo bonito que era el día del Corpus. La procesión, estrenábamos ropa, corrida de toros... Este año estuvo a punto de no salir. Me sorprendió. Maite Crespillo fue la mujer que empujó para que saliera adelante. Efectivamente, el domingo había muchas cosas. Estuvo bonito, lo triste fue cuando José Mari Villanueva, concejal, me dijo: «Esto del coro parroquial se acaba si no entra gente joven». Y yo me pregunto: Tolosa Kantari, el coro Hodeiertz, los auroros –que este año vuelven a tierras navarras–... ¿Quizás entre ellos esté la solución?

PD2. Volviendo al domingo, me sorprendió. Bateles, presentación de la trainera y de las banderas ganadas, bertsolaris en el Tinglado, por la tarde magnífico espectáculo que ofreció Inaxio Perurena, el hijo del gran Perurena –espectacular aquella jovencita recorriendo el Triángulo con una cilíndrica de 50 kilos al hombro como si fuera una bufanda–, la plaza Justicia rindió homenaje a nuestro instrumento popular, el txistu...

PD3. De mis Sanjuanes me gusta todo. Y este año más. Mucha culpa tiene Aitzol Gartzia, concejal de Fiestas. Muy buena programación musical, ha habido de todo y para todos. Claro que a él también le gustaría que esos que cantaron «Y volver, volver, a Tolosa otra vez...» vinieran, por ejemplo, en la noche de la hoguera. Pero contratar a los navarricos de Puro Relajo cuesta más que a los Egan de la época. Aitzol, un agradecimiento mío personal. Me gustan los homenajes, y el que nos has traído este año con La Otra Oreja ha sido un éxito. La plaza se llenó de jovencitas, cuarentones y algún carroza como yo. No he visto nunca a La Oreja de Van Gogh en directo, pero estos murcianos que trajiste, de diez. Hasta ella, aparte de cantar muy bien, se parecía a Amaia Montero.

PD4. Cada vez que veo a Mulambo actuar me pregunto: ¿Cómo a dos chavales del barrio de Izaskun se les ocurrió hace muchos años montar una batucada cuando la mayoría no sabíamos ni lo que era? La salida de la kalejira, con cientos de jóvenes detrás de ellos fue espectacular. Difícil no mover la cadera al ritmo de lo que tocan. Se nota que es un grupo que está muy trabajado, porque todos los cambios que hacían salían muy bien. Algún día tengo que hablar con Jonan Urbistondo y Xabi Beldarrain para que me cuenten cómo se inició Mulambo.

Zurutada. Cada día me llegan noticias tristes. Se cierra Shanti Kirolak, y en la plaza de toros Arantxa y Pello, después de 40 años en su carnicería Iturralde, también echan la persiana. Pello se jubila y no hay relevo generacional. Una pena porque, ¿a quién le voy a comprar las pechugas con bechamel? Ondo ibili eta zorte on zuen bizitza berrian.