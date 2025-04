Música y txotx: la chispa de la vida

Kaixo, cuadrilla. El sábado con mi peña, Iturri 19.30, hice mi primera sagardotegi en Isastegi, que celebraron la última de la temporada. ... Qué bien me lo pasé. Comimos muy bien, Naiara se encargó de que no nos faltara nada. Y cada vez que Aitor gritaba «Txotx!», sin pereza alguna, buscábamos lo que mi amigo Juanín llama la chispa de la vida. Hay quien a partir del quinto txotx canta, baila, liga, hace amigos... Yo menos ligar hice de todo.

PD1. ¡Cuántos lectores zuruteros tengo en Goierri, especialmente en Ordizia! ¿Sabes qué me dicen? Que me parezco al inolvidable Kifi. Es una de las cosas más bonitas que me han dicho en la vida. Coincidí con los montañeros de Ordiziako Mendizaleak. Tengo muchos amigos allí, como el alma mater, Juanito Garmendia.

PD2. Entre ellos también había montañeras como Miren Auzmendi. Me contó que habían bajado en el apeadero de Alegia, y por el monte Intxurre habían llegado hasta Isastegi. Aprovecho para mandarle un abrazo a su amiga Itziar. Aupa, todos los sábados visito tu puesto en el Zerkausi, lo lleva estupendamente Josune Gormeño. Siempre cae algún queso.

PD3.Paco Larrarte y Tomás Lasa encajarían en mi sección de 'Tolosarras por el Mundo'. El suyo está muy cerquita, en Zegama. A los Lasa... ya les conoces. Jugar a baloncesto sí, pero lo que es cantar... Tomás me sorprendió, primero la lió delante de la kupela, y nos hizo cantar «Nun hago, zer larretan Urepeleko artzaina...». Pero llegó el postre y yo no perdono. Al rato, de la zona de la chimeneta, me llegaron los sonidos de una armónica. Era él. Esta vez cantamos «Salamankara nijualarik...». Eché en falta el libro 'Tolosa kantari', pero a mi derecha tenía a una mujer que no solo cantaba, me tarareaba la siguiente frase: «Bidian nuen pentsatu...» Al coro se sumó Josetxo de Zegama. Su mujer es de Sunbilla. ¿Cómo será el gentilicio? A la salida llovía, nos mojamos por fuera. Y es que por dentro ya...

PD4. ¿Estuviste el domingo en la Plaza de los Cristales? Zoragarria. Nunca he visto, ni creo que veré, a una persona cantar y hablar con tanto sentimiento de Euskal Herria. Ahí, sobre el escenario, estaba ese pequeño gran hombre que se llama Erramun Martikorena, 82 años. La ovación, intensa, al final cuando todos cantamos 'Xalbadorren heriotzean' fue inolvidable. Tolofolk, qué éxito, qué maravilla. Al terminar hablé con Gari. Estaba cansado, exhausto. «Javier, lo que más trabajo nos ha dado es intentar que todos se vayan de Tolosa contentos». «Hombre –le dije–, si me dices que les habéis dado de comer y de cenar en el Txinparta, Lizardi y Batasuna... está todo dicho». «Hemos puesto el listón muy alto», me respondió. Lo mismo me dijiste el año pasado. ¡A por la sexta!

PD5. Sobre el escenario actuó con voz propia un pajarito que tenía su nido en la oficina. Elene Arandia, continuando su carrera profesional, se ha ido a Donostia. Ha sido una persona muy importante en mis Zurutadas. Pajarito, ¿con quién voy a discutir sobre Aretha Franklin? ¿Con Kevin? ¿No será que vas a ser la nueva vocalista de La Oreja de Van Gogh? Por cantar... vas sobrada. Difícil, llevas Tenpora muy adentro de tu corazón. Ondo izan, pero no dejes de cantar.