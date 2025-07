¡Al loro! ¡Quedan días de verano!

Kaixo, acalorados y asfixiados zuruteros. Qué a gusto estuvimos ayer. Se nos había olvidado que hay vida por debajo de los 35 grados, ... y que existen los días nublados con sirimiri. El domingo fue terrible; tuvimos la mala idea de ir a Orio. Qué locura, ni bajarme del coche pude. Todo se está quedando pequeño. Terminamos en las campas de Iturrioz comiendo la magnífica tortilla de patatas con cebolla que hizo Feli. Llegué a casa agotado y dudé si bajar a la Plaza Nueva. Tenía una cita con Tolosand Blues y acerté.

PD1. Más de dos décadas lleva Iñigo Martín intentando contagiarnos con su pasión por el blues. Esa música que me dices que no te va. Hombre, sí te dirá algo si ves a un tío tocando esa armónica que tocaste de niño. Un año más, como si fuese un saltador de pértiga, Tolosand Blues hasubido el listón.

PD2. Hay que reconocer que Iñigo tiene un buen equipo. Su apoyo básico, Jokin y Ángel de Cultura, por supuesto el Ayuntamiento, la Toskana, Asuncion Klinika, las txuletas que dona Joxean Goya con las que alucinan todos los músicos que cenan en las sociedades Txinparta y Lizardi –este año sustituyendo al Casino–. Si le sumas que tanto ABS en los conciertos pequeños como Molatu en los grandes, luz y sonido ha sido espectacular, y además, le sumas que la gente ha respondido, te encuentras con cuatro días para disfrutar. Eso sí, si te apuntas al festín. Todo un lujo, ¿o no lo es compartir el pintxo-pote de los jueves con una banda de blues?

PD3. Para gustos los colores. A mí me encantó el concierto del domingo por la tarde. Mi primera sorpresa fue ver la Plaza Nueva tan animada divirtiéndose con los londinenses The Cinelli Brothers. Qué tíos, tocaban de todo. Por ejemplo, el cantante, que estuvo simpatiquísimo con un castellano muy guiri, tocó la armónica, el bajo, la guitarra, los teclados y cantó. Me sorprendieron haciendo un tema de los Beatles. «¿Cómo se titula esta canción?», le pregunté a Roser. ¿Quién es? Seguro que te habrás fijado en una mujer menudita, canosa, algo mayorcita, pero siempre con una sonrisa en su rostro sacando fotos. Catorce años lleva viniendo a Tolosa; es de Barcelona y ya tiene cogida habitación en el Bidebide para el año que viene. Terminé cantando con ella ese eterno 'Don't Let Me Down' (No me decepciones). Seguro que Tolosand Blues el año que viene nos dará muchas alegrías.

PD4. Nunca hubiera imaginado que el tema de las peñas fuese a dar tanto juego. Todavía sigo recibiendo vuestras historias. Me llegó una llamada de Alkiza. Allí están pasando unos días Rosarito Odriozola y Juanjo Arruti, hosteleros que empezaron en el Beti Alai y que por unos días han dejado su residencia habitual en Canarias. «Javier –me dijo Rosarito–, ¿te acuerdas de mi padre, Pepito? Organizó una peña taurina con el nombre de Julio Aparicio. Estuvo en el bar Pollitena de la familia Olano, Miguel y Josefina, aquel que estuvo entre el Beti Alai y el Tolosano. Recuerdo ver a un novillero en el primer piso del bar cambiándose para torear en la plaza. Era Julio Romero». He indagado en el libro de Paco Tuduri. Toreó el 1 de abril de 1956, con los novilleros Relámpago, Aguilera y Ángel Carmona. Lo organizó Gure Txokoa para las Siervas de Jesús, que recibieron 42.000 pesetas de las de entonces. A por la segunda ola de calor.