El lado bueno de la historia

Kaixo, lo tengo claro. Si yo fuese madrileño, el domingo habría salido a parar la carrera. Así lo siento. Lástima que no ... pueda parar el mundo. Si lo sientes así, tranquilo, estás en el lado bueno de esta historia. Lo que no sé es en qué mundo está esa que le gusta la fruta, lamentándose de la imagen que se van a llevar los turistas que estaban por allí. ¿Y qué decir del que lleva dos tallas menos de camiseta, pidiendo hundir el Open Arms, ese barco que lleva diez años salvando vidas? Dios no quiera que esta gente llegue al poder.

PD1. Cuadrilla, ¡qué a gusto me quedé la semana pasada! Y para esta... os veo con ganas de formar parte de mi equipo. Dos lectores, dos historias. Un veteranolector me cuenta una de ellas. «¿Te acuerdas de Josetxo, el del mítico bar Zumeta, ahora sede del Kabila?». Cómo no, era mi amigo, un terremoto a los dos lados de la barra. «Un día me lanzó un reto: ¿Hubo alguna trainera de Tolosa en la Bandera de La Concha?», me dijo. Y le metió una bola. «Hubo una –le respondió Josetxo– y estuvimos a punto de ganar la bandera, pero en plena remada unos de los remeros se tiró al agua, y declararía que lo hizo porque si le ganaba a Orio, su pueblo, no le iban a dejar entrar en casa». Pero, ¿hubo trainera tolosarra en La Concha?

PD2. Puse a mi equipo a trabajar. Joxemari la encontró. 1961, se llamó 'Trainera de Tolosa' y quedó en un honroso tercer puesto, con un tiempo de 43:24. Ganó Sanjuandarra y participaron Jaizkibel, San Juan, Zarautz, Trintxerpe e Ibaeta. Y aquí viene mi mosqueo. Siete traineras, ¿no salió Orio? Ay, Josetxo, vaya bola le contaste al amigo...

PD3. Vaya temporadón de nuestras neskas. No estuvieron solas, la afición y txarangas del pueblo animaron el ambiente en La Concha. No sé por qué la prensa se sorprendió de que mi amigo Serrat fuese con las tolosarras. «Me tira esa zona», contó. Pero Joan Manuel, esa historia de que pescabas truchas con tenedores en el Oria ya me lo habías contado. Pero lo de que venías a Tolosa a cazar ratas al río con la escopeta de aire comprimido... Yo ya lo había hecho pero, ¿no pasa el Oria por la pequeña París? Qué bueno que cantaras lo de «Abestu Edurne, abestu Edurne. Deitu dizu maitasunek».

PD4. Soy un apasionado, sobre todo de las etapas de montaña, y disfruto viendo a los ciclistas subir por pasillos casi increíbles buscando la cima. Otro lector me ayuda, y además me manda una foto impresionante que cuenta una clásica Tolosa-Pamplona-Tolosa, 125 kilómetros. La organizó la peña Erbiya, cuyo presidente era el propietario del restaurante, Gregorio Irastorza. Salieron 53 corredores, al alto de Azpiroz llegaron 40, muchos de ellos andando. El ganador, ante una calle Rondilla a tope, sería el oñatiarra Ayastuy (04:17:27), el segundo fue Gutiérrez y tercero el tolosarra Lucas Jauregui, como relata Pascual Marín en 1924. Por equipos de cuatro corredores ganó ¡el Athletic de Bilbao!

Zurutada. El sábado estaba en el Triángulo y había el rodaje de una película o algo así. De repente apareció una txaranga vestida de amarillo. «¿Son fiestas?», me preguntaron. «No, es sábado –les dije–. Son los Popeye, cada día tocan mejor». Hoy empieza la Fiesta de la Cerveza y el sábado la regatade bateles como en los viejos tiempos. ¿Qué más se le puede pedir al fin de semana?