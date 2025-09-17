Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las 10 noticias clave de la jornada
Donostiarras, primero fue la clásica Tolosa-Pamplona-Tolosa. El oñatiarra Ayastuy cruzando la meta delante del restaurante Erbiya. Pascual Marín

Tolosa

El lado bueno de la historia

Es donde estamos los que todavía tenemos sentimientos. Estáis en forma, hoy dos historias en las que tenéis más mérito que yo

Javier Zurutuza

Tolosa

Miércoles, 17 de septiembre 2025, 19:55

Kaixo, lo tengo claro. Si yo fuese madrileño, el domingo habría salido a parar la carrera. Así lo siento. Lástima que no ... pueda parar el mundo. Si lo sientes así, tranquilo, estás en el lado bueno de esta historia. Lo que no sé es en qué mundo está esa que le gusta la fruta, lamentándose de la imagen que se van a llevar los turistas que estaban por allí. ¿Y qué decir del que lleva dos tallas menos de camiseta, pidiendo hundir el Open Arms, ese barco que lleva diez años salvando vidas? Dios no quiera que esta gente llegue al poder.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La reflexión de una joven madrileña al mudarse a una ciudad de Euskadi: «Siento como si fuera domingo todos los días»
  2. 2 Consternación por la muerte de Martina García de 25 años, exconcejala de Podemos en Castilla- La Mancha
  3. 3 Franco Berrino, epidemiólogo, explica los motivos para rechazar el azúcar: «Provoca diabetes, obesidad y mucho más»
  4. 4 La emotiva despedida a un camarero en San Sebastián: «Qué bonito ha sido trabajar contigo»
  5. 5

    «¿Es normal que un masajista te toque los pechos y te meta los dedos en la vagina?»
  6. 6 Barbara Goenaga dedica un bonito mensaje a Borja Sémper en plena lucha contra el cáncer: «Ya queda poco»
  7. 7 Eneko Goia reconoce que la estación de autobuses «se ha quedado pequeña» y plantea una ampliación
  8. 8

    Los funcionarios del Gobierno Vasco podrán teletrabajar dos días a la semana desde enero
  9. 9 «A partir de ahora solo podemos dar clases de euskera a personas extranjeras, es incomprensible»
  10. 10 El restaurante de Gipuzkoa que Karlos Arguiñano recomienda tras cocinar su último plato en televisión

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco El lado bueno de la historia

El lado bueno de la historia