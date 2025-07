Kaixo, cuadrilla. Qué a gusto estos días durmiendo con una mantita encima, ¡eh! Pero ojo, estamos en julio, seguro que tiene que hacer verano ... . En las pasadas fiestas de San Juan no se celebró la carrera ciclista que lleva el nombre del que la creó hace 45 años. Seguro, sobre todo la gente joven, se habrá preguntado alguna vez: ¿Quién fue Jose Mari Anza?

PD1. Nació en Tolosa en 1922 y falleció demasiado joven, en 1978. Estudió Física en Valladolid, pero su trabajo, el que le dio la movilidad necesaria para hacer tantas cosas, fue la representación de la cerveza San Miguel con su señora, María Jesús Zumeta. Desde muy joven colaboró en todo tipo de actividades deportivas. Fue en los años 50 entrenador del Tolosa CF, presidente del CIT durante algunos años, organizó el tráfico de unos Carnavales con la calle Rondilla¡carretera nacional! En San Juan era habitual verle de locutor en las regatas, en las pruebas de aizkolaris... Vamos, que nunca decía no a nadie. Especialmente a todo lo concerniente al ciclismo. Y vaya currículum tiene.

PD2. En 1960, se celebra en Tolosa el Mundial de ciclocross, para muchos, el más espectacular de la historia, que ganó el alemán Rolf Wolfshohl. Él, junto con José Luis Ayerza y sus hijos fueron los artífices del éxito. En Ibarra le recuerdan mucho, no en vano organizó las famosas carreras de ciclocross y de moto. En 1968, se trae a Tolosa el final de una etapa de la Vuelta a España. Jose Mari, incansable, en 1969, recupera la Vuelta al País Vasco, que no se celebraba desde 1936. Organizará con la sociedad Kabi Alai la Vuelta a Tolosa para amateurs, y entre otras muchas cosas, en 1973, consigue otra final de la Vuelta a España, este año terminando en Berazubi, siendo el ganador Eddy Peelman.

PD3. Está claro. Jose Mari supo hacer un buen equipo a su alrededor. Todos tolosarras, como Iñaki Lete, Perico Olano, Alfredo Galarraga, Roke, los Ayerza, Ibarbia, lió a sociedades populares como el Casino... Los que le conocimos sabemos que fue un trabajador incansable, persona amable, siempre pensando en su pueblo.

PD4. A veces se produce el milagro de lo que se llama relevo generacional. Uno de los recuerdos más bonitos que tengo de mi infancia es la fiesta que se organizaba en el inolvidable almacén de vinos El Tuerto por San Fermín. Miguel Ángel Bermúdez, mi amigo, fue el artífice de que se mantuviera ese espíritu sanferminero, y aunque El Tuerto se cerró, él siguió echando el txupinazo. Aquel que un alcalde le puso un 'munipa' delante para que no lo echara. Miguel Ángel, sabiendo que estabas en Torrevieja, pensé: «Este año no habrá txupinazo». Me equivoqué. Tu hijo Mikel, con sus amigos Lardies, Tovar y Saroi le acompañaron en el txupinazo. Aupa El Tuerto! Gora San Fermin!

Mi Zurutada de hoy se va una vez más a Ordizia. Allí, en una comida en la sociedad Larrunarri, organizada por Royuela y donde Eskisabel se salió como Masterchef, conocí a la persona que sin duda sabe más de ciclismo del mundo, IñakiAzanza. Necesitaba una foto de Jose Mari y me mandó este regalo. Resulta que sabía de Jose Mari Anza más que yo. Colaboró en la carrera de su pueblo, fue comisario internacional... Gracias.