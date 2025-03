Hemen dago Galtzaundi...

Aupa cuadrilla. 28 de marzo, y contándote historias de ese carnaval que no hemos visto. La culpa, Joseba Mao. Me mandó una oscura ... imagen en la que se veía a unos jóvenes saliendo de un portal llevando un ataúd. ¿Qué es?, le pregunté. «Martes de Carnaval, entierro de Galtzaundi». Qué buena idea, pensé. Cuenta, cuenta.

PD 1. Todo empezó en la sobremesa de una comida en el Lizardi. Los Gari, Manex, Danel, Beñat, Oier, Aitzol... le daban vueltas a una idea. ¿Qué podíamos hacer el Martes de Carnaval por la noche? Descartado el Entierro de la Sardina, Xanti propuso... ¿por qué no le enterramos a Galtzaundi? Veinte segundos fueron suficientes para poner una idea tan carnavalera en marcha. Y a las 22.00 con una gran expectación, salía la comitiva, donde no faltaron el cura, la viuda (Idoya), los mikeletes, y después de echar unos bertsos donde tuvieron el taller tanto Ramos Azkarate como Galzaundi, junto a Orús, salió la comitiva rumbo a Plaza Zaharra. Y de ahí, por la calle Emperador, a la plaza Gorriti, donde Gori echó el último bertso. Ese que dice: «Nik oraindaño egin izandu dituan testamentuak». Luego una multitudinaria txaranga con músicos de varias puso en marcha una kalejira.

PD 2. Seguro que alguna vez te has preguntado quién fue Galtzaundi. ¿Existió? Santos Aldasoro Iriarte, que ése fue su nombre (1831-1892) nació, casualmente, en Etxarri Aranatz. De su infancia poco cuenta Paco. Se hizo zapatero remendón como su aita, y en los arcos de la entonces Plaza Verdura (el techo de cristal llegaría más tarde), montó su taller junto a su vecino y amigo Ramos Azkarate. Fueron lo que se llamaron 'zapateros de portal'. Conocí a muchos: Morgan, en lo que ahora es el Babes; en la calle Correo junto a la droguería Manoli; en txerri plaza; en el Tinglado, junto los baños públicos que había. Y en la plaza de toros, el Zapa. El taller lo tenía en el primer piso y se hizo popular por sus famosos guisos de gato. Pero esa es otra historia.

PD 3. Si hay un momento bonito en el concierto precarnavalero que te pone la piel de gallina es cuando la Banda interpreta la canción oficial número 6, acompañada por cientos de voces. De esta pieza, Juanito Garmendia escribió que era la más representativa de Tolosa y su carnaval. La obra original era del alicantino José Ragel y correspondía a la zarzuela 'El último figurín', La arregló Rufo Montilla, director de la Banda, y hay dudas de si Ramos Azkarate escribió los bertsos antes de que llegara la canción a Tolosa.

Zurutada. Juan Garmendia definió a Santos Aldasoro 'Galtzaundi' como un pobre hombre alto, enjuto, que vestía ridículamente un pantalón corto. Acertó el escritor. No hay duda de que una persona que ve morir a sus seis hijos, a su mujer, trabaja al aire libre de mikelete para ganar tres pesetas al día y que muere en la Beneficencia.., no pudo ser feliz.

Los bertsos de Ramos son un testamento en los que refleja cómo dijo Galtzaundi que quería fuera su funeral. «Que me lleven por la calle Emperador, con cubre camas en los balcones, cantando jotas navarras y al pasar por el puente de Larramendi, rumbo al cementerio, que me pongan sobre el ataúd un odre de vino». ¿Tendrá continuidad el 'Entierro'? No me lo perderé!