Una gilda por un euro, vaya chollo

Kaixo, ¿exagero si digo que el martes al mediodía San Francisco parecía Domingo de Carnaval? Qué ambientazo. Qué bien preparó Herrikide el ... recibimiento a la puerta de San Miguel. Coincidí con Andu, el alcalde. Estaba sorprendido por el gentío. «Este pueblo es...», me dijo. «Siempre hay algo», le contesté. Le acerqué a la figura de José Mari Anza. Y te prometo que no le dí la txapa con lo de la hierba de Berazubi.

PD 1. Habrás observado que casi siempre inicio mis zurutadas contando lo vivido el sábado anterior. Esta vez fueron los salseros del Gure Txokoa, que nos invitaron a su ardo txuri festa. Qué ambientazo en la carpa. No andabas, te llevaban. Y si le añades que los del Txinparta celebraban su fiesta, txaranga incluida... Todo un placer degustar los vinos blancos acompañados de pintxos 'Estrella Michelín' por un euro. «Ojalá costaran eso en un bar», me susurró al oído un lector, mientras degustaba una gilda que había preparado Itxaso. Y por la tarde hubo una fiesta en Emeterio Arrese.

PD 2. Yerial es un nicaragüense que trabaja en el Xare. Y convirtió la tarde en una coctelería, su especialidad. Preparó muchos cócteles, pero el que triunfó fue el mojito que hizo. ¿Y qué no puede faltar en una fiesta? De eso se encargó ese magnífico DJ que es Andoni.

PD 3. Ay, la gilda. Cada vez que leo o escucho que se inventó en Donostia, me pongo malo. Nos robaron la capitalidad. Se quisieron llevar las Masas Corales. Y lo de la Gilda... Siempre me acordaré del bar Basarri. Aquel que los hermanos Shebe e Imanol Garmendia montaron en el almacén de vinos de los Ezkurdia. Mi amigo José Mari me contó que a los 10 años ya embotaba guindillas para el bar, que junto con los tomates de temporada que cultivaban en la huerta detrás de la vía, y los huevos cocidos, fueron la oferta culinaria Michelín del bar.

PD 4. José Mari, con 12 años, ya sacaba txikitos a 0,75 céntimos de pesetas y gildas a 0,50. Qué tiempos, qué historias, qué bares. Al lado del bar, ahora Nestor, estaba el almacén de la ferretería Goiburu, enfrente del Raku. Allí trabajaba un joven muy aficionado al ciclismo, que se hizo muy popular porque tanto en la Vuelta como en el Tour, ponía en el escaparate las clasificaciones del día, y de una manera divertida. Se llamaba José Mari Goñi. ¿Te suena?

PD 5.Siempre lo digo. Sois cojo y nudos. El jueves, para las 9.00 de la mañana, ya me habíais leído la cartilla. «Te has olvidado de la Peña Ciclista Caracol de Berazubi y la de Olano en Arriaran». «En La Cepa estuvo la Peña Txispún del navarrico». «En el bar Pasadizo estuvo la Peña del Cordobés, con Carlos Ortiz de presidente, que luego se trasladarían al bar Txoko de la calle Andia». «Y en el bar Edito de la plaza de toros, que también sellaba 'quinielas', estuvo la Peña El Niño de Tánger, un torero al que adiestró el tolosarra Bartolomé. Seguro que me he dejado alguna, pero ahí estás tú para leerme la cartilla.

Zurutada. Lo más curioso fue una llamada que recibí. «¿Javier, sabes quién fue el presidente de la peña Maguregi del Athletic que estaba en tu bar?». Fernando Elustondo. ¿Y el tesorero...? «Yo». «Otero, le dije, pero si tú nunca has sido futbolero». Un pajarito me ha dicho que la Federación Guipuzcoanade Baloncesto te hace un merecido homenaje. Zorionak!!!