Kaixo, el título de hoy lo he robado de un documental donde relatan cómo están conviertiendo en un búnker la sala donde van a ... elegir al nuevo Papa. Que no se entere ni Dios. ¡Tanto misterio! Ojalá que el próximo siga la línea del fallecido que, como buen argentino, habló mucho y bien. Le gustaba el fútbol, y seguro que cantaba tangos de Gardel. Fue como un cura de pueblo, cercano. Tanto, que hace siete años, la sociedad San Esteban y el Veleta le trajeron al que, confesó luego él, había sido el mejor carnaval del mundo.

PD 1. Hablando de confesores. En marzo, en una de sus últimas declaraciones, contó una historia que, en cierta manera, le relaciona con mi pueblo. José Ramón Aristi fue un joven natural de Zumaia (1889), que se hizo sacramentino en Tolosa. Emigró a Argentina, y se hizo muy famoso como confesor. El entonces obispo de Buenos Aires Bergoglio lo escogió como confesor y cuando el vasco falleció, a los 97 años, bajó a la cripta donde estaba el ataúd para que la gente le despidiera y descubrió que este no tenía ninguna flor. Salió y volvió con un ramo de flores.

PD 2. Y cuando las estaba colocando descubrió que, en sus manos, tenía un rosario con un crucifijo que daba a besar a todos al final de las confesiones que hacía. Y me salió esa vena ladronzuela que tenemos todos, ¿no? Lo dice el Papa, lo cuento yo. Y le quitó el crucifijo. Desde entonces, lo llevó junto a su corazón y le hizo muy bien sentirlo. ¿Es dejarse mucho llevar por la imaginación y pensar que hubo un orfebre en Tolosa que lo diseñó? Por cierto, ¿qué habrá sido de ese rosario?

PD 3. Vaya racha llevo. De Isastegi al Txinparta. Qué buen lechazo burgalés nos preparó Kantutxe. Le tiene cogido el punto. Me pide un diez, pero se tendrá que conformar con un 8,5. Porque a pesar de que sacó del menú su eterna piña, la sustituyó por una tarta de manzana (en mi opinión, la mejor que se hace en Tolosa, Ogi Ona), y otra buenísima de Gozona, de frutas naturales. Pero falló, no trajo ese trombón de varas que, dice, va a ser la llave que le permita entrar en la Banda Municipal de Mogan, Canarias. ¿Lo mejor? Que no había cobertura y los móviles brillaron por su ausencia.

PD 4. El sábado guardamos un minuto de silencio por un navarrico de Lesaka que fue muy urdiña. Del Jaca vino al Euskalduna, y de aquí al Tolosa CF. Esther le robó el corazón. Trabajó en Emua, y sin duda sus mejores partidos los jugó como directivo del Tolosa CF, bajo la presidencia de Miguel Eizaguirre. Julio, echaré en falta mis charlas contigo en un banco del Triángulo. Y tus niños del Ikusmira, adiós a las alubiadas que les preparabas. A las dos Esther, Gaizka y Aimar, un abrazo.

Zurutada final. Hoy se me va a Ordizia. El sábado cumple años, 84, una de mis lectoras más veteranas: Juanita Urkiola. Ya me costó que tu hija me diera permiso para fecilitarte en tu cumpleaños. Un pajarito me ha contado que vives en Asto kalea, y que eres hincha de la Real y de Imanol. Que no te pierdes un partido en Anoeta. Pues mira. Hoy voy a terminar mi crónica dedicándote aquello que cantó el gran Kaxiano: «Zorionak zure urtebetetzean, zorionak belarritik tiratzean, zorionak ta muxu bat zuretzako». También sé que el sábado irás a una sidrería. ¿Dónde hay que firmar para llegar como tú?