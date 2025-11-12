Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Las diez noticias clave de la jornada
Esta foto la guardaba para una ocasión así. Un recuerdo para aquellos años de mi adolescencia. ¿No te gustaría un Zumardi Txiki así? Urretabizkaia

Tolosa

'No me olvides, volveré'

«Que veinte años no son nada...», cantó Gardel. Para mí han sido muchos y os doy las gracias por todo lo que me habéis ayudado en mis Zurutadas

Javier Zurutuza

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 20:46

Kaixo, cazagazapos. Leído en un periódico, el domingo fueron 'ordeñados' setenta nuevos sacerdotes. ¡Olé! Eso sí que es un gazapo y no los ... que meto yo que a veces me parecen increíbles.

  La guipuzcoana que lamenta no poder volver a vivir en San Sebastián: «Es la ciudad más cara, pero la más bonita; dichosos los franceses que...»
  El médico que salvó a un corredor durante la Behobia - San Sebastián: «No dudé, le hice el boca a boca»
  3. 3

    Gipuzkoa gana 40 habitantes a la semana, todos ellos extranjeros: así crece la población en el territorio durante 2025
  4. 4

    El mar rompe las escaleras de la playa de Ondarreta y compromete el muro que sostiene el paseo
  El mensaje de apoyo de Gabriel Rufián a Borja Sémper en el Congreso: «Mucha fuerza, amigo»
  Los Javis se separan tras trece años de relación
  El actor del momento tiene raíces vascas: «Su familia pertenecía a la aristocracia castellano - vasca de Chile»
  La cadena de supermercados que ha decidido no vender los bombones navideños Lindt estas Navidades
  9. 9

    Gipuzkoa define sus zonas más expuestas al cambio climático: esta es la comarca más vulnerable
  10. 10

    Espaldarazo del Supremo a Kutxabank con las hipotecas ligadas al IRPH

