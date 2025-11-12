'No me olvides, volveré'

Kaixo, cazagazapos. Leído en un periódico, el domingo fueron 'ordeñados' setenta nuevos sacerdotes. ¡Olé! Eso sí que es un gazapo y no los ... que meto yo que a veces me parecen increíbles.

PD1. Jueves, 08.30 A.M. Pin pin, me saluda el móvil. Joxe Mari, que me caza todos los 'huts/akats/oker' –según Iñaki, se traduce gazapo–, me manda un escueto 'Egun on'. San Judas eta San Juan! No me lo podía creer, ¿cómo no voy a saber la letra de aquella canción a la que Lourdes Iriondo y Xabier Lete pusieron música sobre unos textos de Gabriel Aresti? No te lo vas a creer, pero a veces la oficina se convierte en una sala de música. Juanma, que canta muy bien, saca la guitarra y te juro que cantamos «San Simon eta San Judas...». No fue el único gazapo.

PD2. Jueves, 09.15 A.M. Pin pin, otra vez el móvil. «Hola, soy Emilio Latorre». Joder, ya he metido otro gazapo, porque si alguien sabe algo de la historia de Napoleón en Tolosa es este hombre. «Javier, la batalla de Tolosa fue el 25 de junio de 1813, lo has puesto mal. Durante tres años, entre 2011 y 2013, recreamos esa batalla. Como curiosidad, los franceses derrotados huyeron por el río Oria, que supongo que estaría muy seco. Lo cuenta José Antonio Recondo en su libro sobre la presencia de Napoleón en Tolosa».

PD3. Emilio comparte conmigo esa parte de la historia que se debería contar en las escuelas. Ten en cuenta que, durante más de cinco años, 800.000 soldados napoleónicos pasaron por la villa, algunos de ellos quedándose aquí. Antes y después de Napoleón hubo franceses en Tolosa, que nos dieron su cultura, fueron industriales, comerciantes, caldereros... Quizás, por eso, los padres Escolapios que se instalaron en Tolosa en 1878 eligieron el francés como lengua obligatoria, además del castellano, para la enseñanza. Oye, una curiosidad, ¿te imaginas cómo era el pueblo en 1845? Había seis cafés, diecinueve tabernas, y cincuenta y seis tabernillas.

PD4. Qué bien está el fútbol femenino en mi pueblo, no deja de dar alegrías y frutos su cantera. La primera jugadora urdiña que se hizo profesional fue Itziar Gastearena. Entró en el Tolosa CF en el 2009, ocho años en la Real Sociedad (2011-2018), y luego peregrinaje Eibar, Alavés, Granada (2022-2024) y actualmente en el Alavés. De su aita Jesús, entrenador del fútbol base urdiña, tiene el rigor táctico, el orden y la disciplina, pero esa casta que le lleva a pelear por ganar hasta el último minuto le viene de su osaba Joxe Artola, de Amezketa. Por cierto, tengo a medio Amezketa enfadado, pero esa es otra historia. Itziar, seguro que este año consigues el esperado ascenso.

PD5. Pues eso, majas, majos, que dos décadas después lo dejo, pero volveré. ¿La culpa? De una cañeríaatascada de las que Zabaleta no puede desatascar. Estos cinco días he descubierto que somos muy afortunados de la sanidad pública que tenemos. ¿Se pueden hacer amigos a los 70 años? Se puede, uno de ellos me llevó veloz a la Asunción. Mi eterno agradecimiento al personal de la clínica, que me atendió de maravilla, y a la unidad y planta de cardiología del HospitalDonostia.

Zurutada. No me puedo despedir sin un chiste. Un jubilado le dice a otro: «Me han robado la cajita del Viagra». «¡Estarás rabioso!», le decía su amigo. «Más que rabioso estoy impotente».