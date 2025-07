¿Cuándo cierras el txiringuito?

Kaixo, txiringueros. Tenéis razón. Mis zurutadas tienen mucho de ese establecimiento playero tan imprescindible, donde bebemos, cantamos, comemos y discutimos de todo menos ... de política. Vosotros sois clientes habituales de este txiringuito que visitáis los jueves. Cierro la temporada y lo hago feliz. Me gusta escribir y asumo que no quiere decir que lo haga bien.

PD 1. Hoy va de viejos rockeros. El viernes le hice kale a los de la Banda Municipal, y eso que les había pedido insistentemente que terminaran el concierto veraniego como se ha hecho toda la vida: tocando el himno del Tolosa CF. Y lo tocaron. Gracias, os doy un 10 por el temporadón que habéis hecho.

PD 2. Ese día tenía otra cita musical importante e irrepetible. Porque Klabelin Komic acudieron a la llamada de Rikardo y actuaron en Alegi. Allí, sobre el escenario, estaban algunos de los míticos como Juanma Ugarte, Jony Kontrol y Xabi Abrego, también conocido como Txopitea. ¿Sabes cuál fue la clave del éxito de este grupo? Que eran buenos músicos, y el repertorio les hacía diferentes a los demás. Allí sonaron Rolling, Lou Reed, Dylan, Bowie y mucho rock and roll. Y abajo, jóvenes carrozas ya, en busca de recuerdos felices. De telonero estuvo ese gran guitarrista que es el txintxarri Iñaki Mezquita 'Txete'. Tocó con nosotros en el grupo 75. Un crack. No le digas a nadie. Llegué a casa a las 02.30 de la mañana. Si mi hijo estuviera aquí, me diría. «No pintas nada ahí». Pues sí. Los viejos rockeros nunca mueren

PD 3. Voy con las notas. Dos cates me habéis dado. Y si Kokotxas me hizo repetir cuarto por dos cates en Mates y Ciencia, yo repetiré en septiembre. Comprendo el suspenso en gazapos. Esta temporada ha sido terrible. ¡Cinco metí un jueves! (ja ja ja). El otro cero, en chistes. El tema está complicado. Ni Arguiñano los cuenta ya. A veces Luisito y Miguel Otamendi me cuentan algunos, pero es complicado. Hablando de gazapos...

PD 4. El sábado en el mercado, Mitxel Perales, que me caza todos los gazapos, me dijo: «Javier, José Mari Anza no fue presidente del CIT. Colaboró en organizar el tráfico y el desfile de carrozas». Y le dije: «Es que me cuentan mal las cosas». Mitxel me contó una anécdota. Siendo jóvenes, un año, sacaron una comparsa emulando el Tour de Francia. Por cierto, ¿Pogacar es extraterrestre? José Mari encabezó la comparsa con su motocicleta. Y de repente, nos sacó del pueblo. ¿Sabes a dónde nos llevó? A Bentaundi. 'Nos invitó a comer angulas! Un gran tío. Por cierto, aquella Nochebuena tan terrible también llevó a una perdida y llorosa niña a su casa.

Zurutada. Mi zurutada final, para vosotros, lectores, por todo lo que me ayudáis. Sin ir más lejos, se me ocurrió hablar de las peñas populares, tan importantes. Pues me olvidé de muchas. Juantxo Zabala me habla de la Peña Tijibuji, cercana al Urdiña Txiki, y de sus viajes a los sanfermines. Iñaki Toledo me dice que me olvidé de la única peña oficial del Barça que hay en Gipuzkoa. Pero lo más divertido me lo contó un veterano de la plaza de toros que se llama como el gato de los dibujos animados. Me cuenta que una joven muy allegada al bar Edito, apasionada de los toros, enamorada de Jaime Ostos, creó una peña con su nombre, quizás la única peña taurina femenina de Euskal Herria.