Antxon... ¡¡¡Ya llega el patrón!!!

Kaixo zuruteros. No os tengo que decir, que como desde hace veinte años, mis zurutadas, en víspera de San Juan, rendirán un homenaje ... a aquel Tolosa taurino que vivimos, a mi amatxo Eugeni que feliz salía a la puerta del bar para ver a las mulillas, las manolas y a la Banda pasar tocando la del Gure Txokoa. Hoy también, y emulando un saludo taurino, montera en mano y mirando al tendido... ¡Va por usted, Antxon !

PD 1. Antxon, se te adjudican muchas frases históricas. ¿Quizás sea tuya esa que dice 'echar de menos es parte de la vida'? El jueves estuve en el Topic. No diré en tu homenaje, no te gustaba esa palabra, lo dijo bien claro Mitxel. Que en esa especie de diálogo que mantuvo contigo hizo una faena de dos orejas y un rabo. Cómo te echamos de menos. Viéndote en la pantalla, parecía que ibas a salir en cualquier momento. El acto estuvo muy bonito. Y como dijo Mitxel que te llamó liante, lo hubieras concluido con otra de tus frases: «Ha estado bien, pero se podía haber mejorado».

PD 2. No fue el único que te llamó liante. También lo hizo Migel Zeberio, que descalzo sobre el escenario nos contó que un día le viniste con unas partituras y le retaste: «¿Et Incarnatus podría tocar esto?» Y esto era, nada más y nada menos, que las partituras de Gure Txokoa, un pasodoble, y el sorpresón de escuchar tu canción del Kabila como si fuesea una sinfonía de música clásica. Cuando Migel explicó quién había hecho los arreglos, lo entendí: Jon Esnaola es un crack, un musicazo. Es nieto de tu amigo Paotxa Mendibil. Con eso lo digo todo. De todas maneras, estoy un poco enfadado con Lukas y Mitxel. Resulta que hubo un lunch espectacular en el Bide Bide, y en la redacción ni nos enteramos. ¡Katxis la mar!

PD 3. Echo en falta tus anécdotas, como esta que voy a contar. En la década de los 50 vino Parrita a torear a Tolosa. Y se encontró con la sorpresa de que había una peña de jóvenes con su nombre. Cortó dos orejas y en la vuelta al ruedo se las echó a los jóvenes que estaban animándole con una pancarta. Uno de ellos lanzó la idea de ponerlas en un cuadro y colgarlo en el local, pero verano, el amor... el joven ligó, fue bien acompañado a su taller, y volvió tan feliz a casa que se olvidó de las orejas. Al día siguiente volvió, y el perro se las había comido. Rápido se fue al matadero, habló con el matarife, y a los dos días, dos orejas 'vete tú a saber de qué', colgaron en la pared de los jóvenes.

PD 4. Antxon, cambio de tercio para hablarte de baloncesto. Para disculparme de un gazapo que tú seguramente lo hubieras cazado. La historia se remonta a 1965. Se crea a nivel mundial una liga de minibasket. Vicente Otero monta un equipo, Escolapios, y arrasan: campeones de Gipuzkoa. Cuatro de aquellos jóvenes: Jetxu (no Montxo) Azaldegi, Javi Arsuaga, Periko Alonso (quién lo diría) y Bujanda, con Vicente de segundo entrenador, prepararon las maletas para ir a Scranton (Pensilvania) con la selección española. Pero la cosa se alargó un año, y ya sólo pudo ir Jetxu, porque los demás pasaron de la edad. Volvió a su pueblo como subcampeón del mundo de técnica individual de baloncesto. Vicente, que es quien me ha contado la historia, se lamenta de que no pudo ir. ¿No ves Antxon? A veces, un gazapo me da vida.