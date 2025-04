Aita: ¿por qué somos urdiñas?

Comenta Compartir

Kaixo, cuadrilla. Tengo un amigo que es músico, pero mejor escritor de historias de mi pueblo. Me ayuda mucho, y a veces me manda alguna ... pullita. ¿A que no sabes por qué se llama así el Leidor? «Por la ópera que escribió Emeterio Arrese, y a la que le puso música EduardoMocoroa». me dijo. Leidor era uno de los personajes. Mocoroa murió en 1959, y el cine es del 61, por lo que le rindió un homenaje. Inolvidables aquellos programas dobles, sesión contínua... ¿Te acuerdas en los descansos de aquel cartel que aparecía visite nuestro bar? Pues eso, visita conmigo el Txumitxa.

PD 1. 1973. Resulta que el cartelista de Coca-Cola se equivocó, y en el cartel donde tenía que poner 'tximutxa' puso 'txumitxa'. Y ahí se quedó. Estoy en Ibarra. Juanito Urruzola, del caserío Miranda-Enea y Mari Urretabizkaia cogieron el bar que antiguamente se había llamado Ladis, un señor muy alto. PD 2. La casa es de los Elustondo, y en una época fue una especie de centro comercial, porque Perico Elustondo, que tenía un matadero en la plaza, en los bajos de su casa tuvo carnicería, tienda, bar, estanco y la oficina de Correos. ¡Qué tiempos! Las paredes del bar se fueron llenando de fotos antiguas con la historia del pueblo, y la cocina del bar, de niños. Serían Ina y Josean los que se harían cargo del bar, llevándolo a la fama mundial con sus famosos 'langostinos de Ibarra'. Siempre he pensado que el boom de las piparras empezó ahí. PD 3. Josean se ha jubilado estas navidades, y había preocupación: ¿se abrirá? ¿se cerrará? Para muchos era su segunda casa, pero los nuevos inquilinos han empezado bien. Mantienen las viejas fotos en la pared, los campeonatos de mus del jueves, pero olvídate de sellar la Primitiva y la Quiniela allí. Familia Urruzola-Urretabizkaia, mis mejores deseos para todos. PD 4. Aita, ama, ¿por qué somos urdiñas? Lo tengo muy claro. Todo empezó en 1922, cuando unos jóvenes deportistas fundaron el Tolosa CF y eligieron el azul para sus camisetas. El domingo pasado, Tolosa fue azul gracias a Gautena. Qué gran trabajo el de esta gente. ¿Te acuerdas que había un tiempo en el que a estos niños no los sacaban de casa? Curiosamente, ese día, 20 años atrás, otra marea azul llenó la tribuna de Zubieta. El Tolosa CF, arropado por 1.200 tolosarras, que viajaron en los autobuses que puso el Ayuntamiento, también en coches, motos, bicis e incluso algunos valientes como Gabri, Hilario, Zabaleta y Sara lo hicieron andando, pero se perdieron. El Tolosa CF, de la mano de Luluaga y Mendigain, consiguió el ascenso a esa Tercera División en la que teníamos que estar siempre. Zurutada. El secreto de este equipo es que fue una familia y muy gaupasera. Estando de capo Javier Ibañez, Txitxa y Sanse, es lógico que batieran todos los récords de cenas. Eso sí, contamos con que Alejandro Goya (un abrazo desde aquí), les regalaba una chuleta por cada gol y Miguel Mari, el de Isastegi, se portó como un campeón. Sólo faltó que Maria Ángeles Aguirre, afamada acordeonista, hubiera llevado su instrumento a las cenas. El sábado celebraron aquel hecho. Muchos de ellos están todavía para jugar. Y como dice la canción, si entonces les dieron las dos y las tres, el otro día...

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión