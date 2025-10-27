Iturriza será el nuevo euskaltegi y tendrá un local para el Casco Histórico

Novedades en torno al histórico palacio Iturriza de la calle Correo. Por un lado, el Ayuntamiento ha convocado un concurso para redactar la rehabilitación ... del edificio, con el fin de llevar allí el futuro euskaltegi de Tolosa, al que se han presentado varias empresas. Y, por otro, la reforma contemplará la habilitación de una sala polivalente para el uso de la asociación de vecinos del Casco Histórico.

La reforma del palacio es necesaria para afrontar los objetivos planteados en torno a su futuro. Iturriza es un edificio histórico de la villa. Fue construido a finales del siglo XVI sobre una planta medieval, y está alineado con el resto de viviendas de la calle Correo. Tiene tres plantas; la de abajo es de sillería y exhibe cornijales angulares dobles. Fue rehabilitado y se enlució la fachada, dejando a la vista el ladrillo. A los dos lados del balcón, aparece el mismo escudo de armas, el del licenciado Miguel de Mendiola y su mujer Magdalena de Unanue. Desde 1612 hasta 1666, la comunidad de las monjas Clarisas se hospedó en este palacio.

El número de aulas, todas de diferente tamaño, que tendrá el futuro euskaltegi En la redacción del proyecto, se valorará que la distribución de las dos estancias consecutivas sea móvil, para conseguir una mayor amplitud.

El edificio es de propiedad municipal tras su adquisición en el año 2016. El Ayuntamiento pagó 419.000 euros a sus propietarios. Cuenta con protección patrimonial por estar incluido en el Conjunto Monumental del Casco Histórico de Tolosa. Tras su reforma, que se hará el año próximo, Iturriza acogerá la 'Casa del Euskera'de Tolosa, con un planteamiento más ambicioso de lo que puede ser un euskaltegi convencional. Así, junto a las aulas de aprendizaje, se habilitarían espacios para desarrollar exposiciones, conferencias y todo tipo de actividades relacionadas con el euskera. La gestión del edificio la asumiría el departamento municipal de euskera, pero podría implicarse en el proyecto a todos los agentes que trabajan en el ámbito del euskera, para hacer una 'Euskararen Etxea' lo más amplia y participativa posible.

En la redacción del proyecto, se ha tenido en cuenta el plan de ejecución de rehabilitación de la envolvente del edificio, redactado por la empresa Vaumm, y se definirá la rehabilitación interior, recogiéndose ambos procesos en un proyecto refundido. Asimismo, ha habido que realizar un análisis de las subvenciones que puede obtener el proyecto y habrá que elaborar la documentación técnica para la que se considere la más adecuada.

El nuevo euskaltegi contará con unas ocho aulas de diferentes tamaños. Se valorará que la distribución de las dos estancias consecutivas sea móvil, para conseguir una mayor amplitud con las dos estancias, garantizando un aislamiento sonoro adecuado.

Se pretende ubicar en el mismo palacio un punto de encuentro de los vecinos del Casco Viejo, con entrada independiente. Tendrá sala polivalente y baños. En el caso de que comparta algún espacio con el Euskaltegi, deberá poder funcionar de forma que no suponga inconveniente para el uso diario educativo.