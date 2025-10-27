Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Fachada del histório palacio de Iturriza, que será la nueva sede de la 'Euskararen Etxea' en el futuro. Iñigo Royo

Tolosa

Iturriza será el nuevo euskaltegi y tendrá un local para el Casco Histórico

El Ayuntamiento impulsa la redacción del proyecto para rehabilitar el histórico edificio, de cara a su reforma el próximo año

Juanma Goñi Sagarzazu

Tolosa

Lunes, 27 de octubre 2025, 20:20

Novedades en torno al histórico palacio Iturriza de la calle Correo. Por un lado, el Ayuntamiento ha convocado un concurso para redactar la rehabilitación ... del edificio, con el fin de llevar allí el futuro euskaltegi de Tolosa, al que se han presentado varias empresas. Y, por otro, la reforma contemplará la habilitación de una sala polivalente para el uso de la asociación de vecinos del Casco Histórico.

