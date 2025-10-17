Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Un momento del partido de primera jornada contra el Ávila. GORKA ESTRADA

Iruki Take, a por su tercera victoria

Doblegó a Cantbasket en Santander y recibirá hoy en Usabal (18.00) a un Valladolid que aún no ha ganado

JUANMA GOÑI

Tolosa.

Viernes, 17 de octubre 2025, 20:48

Comenta

Iruki Take ha ganado los dos primeros partidos de la temporada, pero su entrenador, Goar Artetxe, advierte: «tenemos mucho que mejorar, no estamos a nuestro ritmo del año pasado». El equipo tolosarra, que firmó en Santander una victoria de prestigio ante CantBasket, 69-78, recibe hoy (18.00, Usabal), la visita del Valladolid, un rival que aún no conoce la victoria.

Pocos equipos ganarán en Santander. Un conjunto que, no olvidemos, quedó cuarto el año pasado y se ha reforzado bien. Pero Iruki Take aprovechó los desajustes cántabros en este inicio de temporada y le doblegó tras un segundo cuarto impresionante de juego, con buena defensa y certero ataque, que le llevó doce arriba al descanso tras un primer cuarto igualado. Y aunque los locales apretaron en el tercero, los tolosarras no vieron peligrada la victoria y vivieron unos últimos minutos muy tranquilos.

Goar quiere ser prudente, pero también se muestra optimista y ambicioso. «La primera victoria ante Avila en la prórroga nos ha dado mucha confianza», admite. «Hemos ganado los dos partidos, pero todavía quedan veinticuatro por jugarse. Esto no ha hecho más que empezar y la liga va a ser muy igualada y competida». El 'coach' urdiña tiene claro que «como pensemos que vamos a ganar sin bajarnos del autobús, empezaremos a perder», aunque también destaca «que hemos ganado dos partidos sin estar a nuestro mejor nivel, lo cual indica que tenemos mucho margen de mejora».

La temporada del año pasado fue histórica, pero el club quiere ser ambicioso y mejorarla todavía en ésta que acaba de empezar. Los cuatro primeros equipos se clasifican para el playoff de ascenso, y Artetxe piensa que el objetivo del equipo tiene que ser intentar entrar ahí. «Sería histórico para nuestro club». ¿La receta para conseguirlo?: «humildad, entrenar a tope, no relajarse en ningún momento y trabajar mucho». Goar considera que el nuevo esquema de la liga, con cuatro equipos aspirantes a lo máximo, augura un panorama en el que «todos los rivales se van a jugar mucho, y no habrá ni un solo partido fácil».

En este sentido, aunque el Valladolid, rival de hoy, no conozca aún la victoria, el entrenador tolosarra no se fía. «Es un equipo joven, al que le gusta jugar rápido, que exige mucho y al que el año pasado nos costó mucho vencer. Habrá que jugar muy bien para ganar y no nos podemos confiar en absoluto».

