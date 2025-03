El Iruki Take, objetivo segunda plaza en la visita al Grupo de Santiago Burgos

Kevin Iglesias Tolosa. Viernes, 7 de marzo 2025, 20:25 Comenta Compartir

Tan solo quedan siete partidos para finalizar la fase regular de Tercera FEB, y el Iruki Take tiene claro que no está dispuesto a renunciar a sus posibilidades de entrar en la eliminatoria de segundos clasificados previo a la fase final por ascender a Segunda FEB. Mañana domingo, desde las 19.00, se enfrentarán al Grupo de Santiago Burgos, filial del San Pablo Burgos, de LEB Oro, en el polideportivo municipal El Plantío.

Que su posición en la tabla no engañe: son novenos con 28 puntos, pero llevan una racha de cuatro partidos sin perder, además contra rivales mejor clasificados. Venció al De Morro Fino Cantbasket (cuarto), Real Valladolid (decimotercero), Construcciones Gonzalo Crespo Pas-Piélagos (décimo) y Bilbao Basket (séptimo). «Está en su mejor momento de la temporada. Hace un mes estaban peleando por el descenso y han encadenado varias victorias seguidas. Están en un momento dulce», analiza Goar Artetxe, entrenador del Iruki Take.

Por tanto, el duelo de mañana domingo será «complicado», no solo por el hecho de jugar lejos de Usabal, que siempre cuesta ganar más, sino además por el peligro que supone el pívot del Burgos Koffo Timothe Jean-Michel, de los más dominantes de la categoría: hizo 29 puntos y quince rebotes frente al Bilbao Basket. «Tendremos que vigilar de cerca a este jugador. Y si queremos tener opciones para ganar el partido tenemos que dominar el rebote sí o sí para que nos permita correr», asegura el técnico.

Dominar el rebote para iniciar acciones de ataque y anular al pívot Koffo Timothe Jean-Michel serán las claves para la victoria

No queda lejos ese segundo puesto en la clasificación, a pesar de la derrota sufrida la pasada jornada contra el líder, el Castillo de Gorraiz Valle de Egüés, por 80-69. Un duelo también difícil, pero donde los tolosarras dieron el callo, llegando al descanso 33-33, y con los mejores minutos del equipo en el tercer cuarto, con 4-5 puntos arriba. Sin embargo, no supieron aprovechar la ventaja y en dos errores defensivos los navarros restablecieron el empate. A falta de cinco minutos el Iruki Take sufrió por el acierto de su rival, y llegaron a los dos minutos finales con una desventaja de 7-8 puntos, que a la postre sería de once, 80-69. «Estoy satisfecho, dimos la cara y pusimos en apuros al líder de la categoría, un equipo diseñado para subir. No queda más que más que seguir trabajando», concluye.

Meta con «los pies en el suelo»

Un triunfo en Burgos acercaría al Iruki Take a esa segunda posición, ahora que se vislumbra el final de la liga regular, por lo que sumar los dos puntos son vitales para cumplir lo antes posible con el objetivo. Un deseo, el de ocupar el subcampeonato en esta fase, compartido con el LBC Cocinas.com, con lo que a Artetxe y sus jugadores solo les queda ser «realistas» de que tendrán que disputarlo con este equipo con una «plantilla profesional. Todos sus jugadores viven de esto. Y nosotros aquí estamos compitiendo con jugadores de la cantera, llenos de talento y que son buenísimos. Creo que tenemos que tener los pies en el suelo. Vamos a pelear por ese segundo puesto y a ver si somos capaces de sacar los próximos partidos», añade Goar Artetxe.

La clave estará en que el equipo llegue a la penúltima jornada (12-13 de abril) con opciones de mantenerse en liza por la segunda plaza, en el que el Iruki Take y el Logroño, en la cancha de Usabal, se jugarán previsiblemente el billete a la eliminatoria entre segundos que da acceso posterior a la fase final entre los dieciséis mejores de la categoría para ascender a Segunda FEB. Por lo tanto, la clave pasará por vencer en Burgos, seguir entrenando con intensidad y mantener la racha positiva hasta llegar a la meta.