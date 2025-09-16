Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

El orden

IÑIGO ROYO ETXEZARRETA

Martes, 16 de septiembre 2025, 20:25

1 Un periódico en papel es un objeto que juega a poner orden en la descripción de una realidad que tiende al caos. Si usted ... está leyendo este texto en un periódico de papel, no le será difícil comprobar que hay conjuntos de páginas que conforman diferentes secciones cada una de ellas con sus fronteras perfectamente delimitadas. Por ejemplo, la sección de Esquelas acostumbra a estar en este periódico entre la de Opinión y la de Política nacional, de manera que tras ver la viñeta de Sansón o leer las cartas al director, usted, al pasar la página va a llegar al país de las caritas de quienes murieron ayer, ahí, todas juntitas, como si el periódico deseara que entablaran amistad durante su último viaje. Y tras ver las caritas, usted, al pasar la página, va a encontrarse con las carotas de Koldo, Ábalos o Isabel Díaz Ayuso porque ha llegado a la sección de Política nacional. En la sección de Esquelas ocurre a veces que los muertos son tantos que no caben y al periódico se le desparrama alguna esquela a otra sección, y entonces todos tenemos la triste impresión de que ese muerto es un muerto desubicadito, alguien que no ha acabado de encontrar su lugar en el mundo ni tan siquiera más allá de su último suspiro.

