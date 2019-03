Inazio Elizaran (Txapartegi Pintor y novelista): «La historia de Gartxot es fascinante, aunque hay muy poca documentación» Inazio Elizaran Txapartegi posa con su último libro, 'Las brumas de Euskal Herria'. / IÑIGO ROYO Las increíbles vivencias de este personaje le han servido de inspiración para escribir su última novela, 'Las brumas de Euskal Herria' JUANMA GOÑI TOLOSA. Miércoles, 20 marzo 2019, 00:27

En Itzaltzu se conserva la leyenda de Gartxot, un bardo navarro medieval que fue emparedado en vida por haber cometido un crimen horrendo. Según la leyenda, las palomas le llevaban granos de trigo para que no muriera de hambre durante el invierno. Apoyándose en esta leyenda, el escritor Arturo Campión escribió uno de sus relatos más célebres: 'El bardo de Itzaltzu', ambientada entre los siglos XI y XII. En la versión de Campión, Gartxot es depositario de la tradición oral de los vascones, que se remonta a la Batalla de Roncesvalles. Ante la llegada de monjes extranjeros al monasterio de Itzaltzu, ve como estos se apropian de su hijo Mikelot, que tiene una voz privilegiada, al que llevan al monasterio y tratan de convertir en un monje cantor en lengua culta y de una tradición que es ajena a la suya. Gartxot libera a su hijo y huye a los montes de Itzaltzu con él, pero ambos son atrapados por el merino. Gartxot prefiere dar muerte a su propio hijo antes de que los monjes lo recuperen.

Esta fascinante historia ha servido de inspiración al conocido pintor y escritor tolosarra Inazio Elizaran Txapartegi para escribir su última novela, 'Las brumas de Euskal Herria', que ya puede adquirirse en Babel y MaxiEroski.

-Gartxot es un personaje importante en la historia de Euskal Herria y sin embargo resulta bastante desconocido. ¿Es cierto que fue emparedado de por vida como consecuencia de haber cometido un crimen horrendo?

-Gartxot es un personaje que fue rescatado del olvido por Arturo Campión. Al oír a una campesina de Itzaltzu, la patria chica del Koblari, la desgarradora historia de la vida del bardo y su horrendo crimen y cómo quedó anonadada por estos hechos, decidió plasmarla en una magnífica narración que apareció publicada en 1935. Pronto los curiosos se pusieron a trabajar para saber más de la existencia de nuestro hombre, y precisamente la poquísima documentación que hallaron, corresponde a unos trabajos realizados en la población sobre cómo fue emparedado. En esos documentos hay uno que termina con las siglas 'ot' (Gartxot). Hasta aquel entonces el bardo yacía dormido en el sueño de los tiempos.

-¿Y qué es lo que hizo?

-El bardo cometió un hecho abominable. Cuando se percató de que el abad de la abadía de Roncesvalles, por medio de lisonjas y artimañas, quería hacerse con la custodia de su hijo Mikelot, poseedor de un tono de voz único e indescriptible, por lo que había sellado o firmado unos documentos sin darse cuenta de lo que hacía. Gartxot prefiere dar muerte a su propio hijo, antes de que los monjes lo recuperen, y este es el crimen por el cual es condenado a permanecer encerrado hasta su muerte en una torre a merced de las limosnas que le den los caminantes.

-¿Cómo le llegó el interés por Gartxot? ¿Ha sido fácil documentarse para escribir la novela o existe poco material histórico?

-Después de leer el libreto de 1935 sobre la vida del bardo, me interesó y comencé a indagar sobre la vida de nuestro personaje, la época en que vivió, el rey que gobernaba, sus amores, aventuras y desventuras; aunque la documentación es muy escasa, poco a poco fui formando mi novela.

-Benito Lertxundi recreó con precisión al personaje y sus avatares históricos...

-Benito Lertxundi, al que yo considero un verdadero bardo, pone su voz a las narraciones que pudo haber cantado Gartxot en su época, describiendo magníficamente la batalla de Roncesvalles (Orreaga), en la que pereció el caballero Roldán, sobrino del Gran Carlomagno, y los doce pares de Francia, protagonista de nuestro libro y rival de La Chanson de Roland, canción de gesta más importante de Europa en aquel tiempo.

-Gartxot es un personaje estrechamente ligado a la famosa batalla de Orreaga...

-Gartxot cantaba en euskera lo sucedido aquella tarde del 15 de agosto del año 778, en la que los vascos unidos vencieron al poderoso Carlomagno, más tarde emperador de Europa. Pero los monjes de Roncesvalles, todos ellos venidos de Francia, no podían soportar escuchar eso y como contraposición compusieron la trova más famosa de su tiempo, la mencionada 'Chanson de Roland', y con ella nació la rivalidad entre las dos trovas y la versión que decía que fueron los sarracenos y no los vascos los vencedores de la única batalla en la que fue vencido el 'Gran Carlos'.

-¿Ha sido éste su libro más trabajado, más costoso de culminar?

-Sí, sin duda este ha sido el libro más costoso de todos los que he escrito, sobre todo por lo complicado que era hallar documentación, pero he tenido la colaboración de mi hijo Pablo, que me ha ayudado a localizar datos para su confección.

-El libro concluye con un epílogo que tiene información práctica que resulta de mucha utilidad. ¿Es aconsejable leerlo antes de empezar a leer la novela?

-Cierro el libro con un epílogo que, efectivamente, contiene información práctica que aclara algunos puntos de duda y se puede leer indistintamente, bien al comienzo o al finalizar la novela. En este epílogo, describo la ubicación de la Batalla de Roncesvalles, quiénes fueron los atacantes, qué fueron los Anales Regios, lo que escribieron el astrónomo Lemosín y el poeta Sajón, lo que cuenta el Codex Calixtinus...