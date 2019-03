Iñar Sastre (Músico, pianista): «Una de las ventajas de la improvisación es que ha estado presente en todo tipos de música» El músico anoetarra Iñar Sastre con su último disco 'Illusions' en las manos. / IÑIGO ROYO El pianista anoetarra presentará mañana su espectáculo 'Illusions' basado en la improvisación musical y el cine experimental E. ARANDIA TOLOSA. Jueves, 28 marzo 2019, 00:16

La improvisación musical tomará forma de concierto mañana en el Topic a partir de las 20.30 horas con el espectáculo 'Illussions' del músico Iñar Sastre (Anoeta, 1986). Las entradas están a la venta en la página web y taquilla del teatro al precio de 10 euros. Apasionado de la música en su globalidad, realizó sus estudios superiores de piano e improvisación en Musikene y en el Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de París, complementando sus estudios de música clásica con los estudios de piano jazz en el Conservatoire Ravel de París, donde colaboró también poniendo música a películas mudas en diversas salas. 'Illusions' parte del cuarto trabajo discográfico de Sastre, que conjuga composiciones realizadas a lo largo de los últimos años sobre «experiencias personales, emociones y sentimientos encontrados y fantasías» y cortos experimentales de los años 20.

-Estamos acostumbrados a acudir a conciertos basados en un trabajo discográfico. ¿Hasta qué punto improvisará mañana?

-Improvisar tiene, por supuesto, un componente libre, pero algunas de las canciones cuentan con una base ya escrita, un planteamiento jazzístico, donde tengo la melodía y acordes, y sobre la base armónica improviso. Improvisar es distribuir todo el material que tengo en mi cabeza con libertad en el momento, como cuando tienes que ofrecer una conferencia en la que tienes claras las ideas pero no te has memorizado tu intervención. De esta manera, se podrán escuchar diferentes formas de improvisación.

-El impulso del momento cobra importancia en el directo...

-Así es. No sé cuánto durará el concierto; si cincuenta minutos, una hora o hora y diez minutos... Empiezo a desarrollar todo el material y cada una de las partes adopta vida propia, en función de mi sensación del momento. Asimismo, algunas de las piezas irán acompañadas de imágenes de películas surrealistas y experimentales de los años veinte como 'Le Retour à la reason' (Man Ray, 1923), 'Filmstudie' (Hans Richter, 1925) y 'Anemic Cinema' (Marcel Duchamp, 1926), basadas en la idea dadaísta de plantear qué puede ser arte, y la interpretación artística desde el mundo de los sueños. De esta manera se plantea el arte como una actitud, fruto de un impulso más que del desarrollo de la técnica, donde se desarrolla más el concepto que la base técnica.

-¿Se siente libre el músico que tiene una base académica al improvisar?

-Hay diferentes planteamientos. La forma más fácil para comprenderlo es compararlo con el aprendizaje de un idioma. Vamos conociendo y aprendiendo un lenguaje, los significados de las palabras. Si quieres improvisar en un estilo determinado como el jazz o la música clásica, ocurre lo mismo; tienes que interiorizar muy bien ese lenguaje, y una vez que empiezas a controlarlo comienzas a tener libertad a la hora de utilizarlo. Desde el momento en que aprendemos a hacer algo hay un enmarque de libertad, intento que sea lo más amplio posible, y en ese enfoque personal está el reflejo de cada uno, los conocimientos adquiridos o la plasmación de lo contrario en lo aprendido.

-¿Qué lugar ocupa hoy día la improvisación?

-Una de las ventajas de la improvisación es que ha estado presente en todo tipos de música. Dada la evolución que tuvo la música clásica en el siglo XIX se perdió mucha tradición de improvisar, y en el siglo XX, empezando desde la parte académica, todo se ha concretado mucho (compositores e intérpretes), algo que no ha ocurrido en otros estilos. Por ejemplo, si eres un guitarrista de pop siempre tienes la libertad de hacer algo tuyo. El jazz también tiene ese permiso todavía, aunque la improvisación es bastante repetitiva. Hoy día el jazz es el estilo que lo ha adoptado, pero hay que tener en cuenta que lo clásico viene de ahí; músicos como Bach, Mozart... eran improvisadores natos. Como he recibido formación clásica, he trabajado la improvisación mucho por ese camino, pero evidentemente, mis raíces están en la música popular y también me ha gustado tocar jazz. Es un amplio espectro, es muy difícil determinar hasta qué punto mi música es clásica y académica e incluso las influencias. Pienso que la tradición de la música clásica está ahí, pero quizás escondida, en algunas piezas está a la vista, pero desde el punto de vista de la música contemporánea.