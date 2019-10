Importantes victorias en fútbol sala para Lauburu y Laskorain

El Lauburu de fútbol sala de 2ª B ganó 3-2 al Patatas Gómez en un emocionante partido, donde la falta de acierto de los piparreros les condenó a sufrir en un final agónico, en el que los dos equipos apostaron por el juego de 5 y fue el conjunto ibartarra el que se llevó el gato al agua.

Los visitanes lograron empatar (2-2) por medio de Fer con 4 minutos por jugarse. En este momento, Alfredo Hualde no dudó en sacar a Andoni con la camiseta de portero, y en un minuto volvían a poner por delante al Lauburu por medio de Javi Saldise con un fuerte disparo escorado a la izquierda. En los minutos finales, la defensa ibartarra tuvo que trabajar a fondo para mantener este resultado hasta el pitido final. Estos tres nuevos puntos sirven para dar confianza al Lauburu y seguir con buenas sensaciones de cara a la intensa semana que viene, con la disputa del partido de Copa en Pamplona frente al San Juan, y la 6ª jornada que tocará disputar contra el Zierbena en tierras vizcaínas el próximo sábado.

Laskorain, por su parte, ganó en Guadalajara (0-3) y mostró que ya le ha cogido el pulso a la categoría tras su dubitativo inicio. Fue un partido competido, donde las paradas de Odei fueron determinantes. Los dos equipos no arriesgaban en la salida de balón y ambos eran conscientes de la importancia de meter el primer gol. Al descanso 0-1 con gol de Gaba. En la segunda parte el equipo local empezó a arriesgar más facilitando así la creación de juego para los amarillos. Tuvo ocasiones clarísimas pero no metió el 0-2 hasta la recta final y con el juego de cinco no sufrió nada.

Para Laskorain, el derbi fue un punto de inflexión. El punto logrado le dio una inyección de moral muy grande y ha afrontado los dos últimos partidos contra rivales directos con gran concentración. El equipo ha disminuido la cantidad de errores y la conexión con los nuevos fichajes está aumentando.