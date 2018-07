Igor Arostegi (Percusionista y nuevo miembro de la Orquesta Sinfónica de Euskadi): «Tenía claro que quería trabajar aquí y decidí aprovechar todas las oportunidades» Igor Arostegi, en la Escuela de Música, donde ha desarrollado su talento musical. / IÑIGO ROYO El tolosarra acaba de obtener la plaza de percusionista solista ayudante en la Orquesta Sinfónica de Euskadi ELENE ARANDIA TOLOSA. Jueves, 26 julio 2018, 00:37

Su sueño era poder vivir tocando música, y ha cumplido el objetivo con creces. La Orquesta Sinfónica de Euskadi cuenta con un nuevo miembro tolosarra. A partir del próximo mes, Igor Arostegi (Tolosa, 1990) ocupará la plaza como percusionista solista ayudante. De familia de músicos, su vida ha estado estrechamente ligada a ella. Desde pequeño se decantó por los instrumentos de percusión, es miembro de la Banda de Música desde hace trece años y dice haber crecido en la Escuela de Música de Tolosa.

Con el deseo de comenzar esta nueva aventura, cuenta que el calendario está definido, comenzará el próximo 2 agosto y ofrecerán varios conciertos, también en la Quincena Musical, además del abono y una gira internacional.

-¿Cómo se inició en el mundo de la música?

-Tuve suerte de contar con una plaza en la Escuela de Música de Tolosa, ya que es una sección muy demandada. Fui alumno de Jesus Mari Garmendia y, tras ocho años, seguí con el grado medio en la Escuela de Música de Errenteria, también con Garmendia como profesor. Después, decidí continuar mis estudios en Musikene y, una vez finalizados los estudios, estuve durante un año yendo a Madrid una o dos veces al mes, a recibir clases de un percusionista de la Orquesta Joven Gustav Mahler. Me gustaba su punto de vista y decidí probar. En 2012 conseguí entrar en la bolsa de trabajo de la Orquesta Sinfónica de Euskadi, en la de Bilbao, iba de vez en cuando a Navarra, estuve cuatro años en la Joven Orquesta de Euskal Herria, en la Joven Orquesta Nacional de España y en la Orquesta de Jóvenes de Europa Gustav Mahler. Muchos profesores me recomendaron salir y hacer algún máster fuera, pero tenía claro que quería trabajar aquí y decidí aprovechar todas las oportunidades que me iban surgiendo. En octubre del año pasado, abrieron la bolsa de trabajo para la OSE, y preparé las pruebas tanto como las oposiciones, ya que quería seguir trabajando. Por suerte, quedé primero en la bolsa de trabajo. La convocatoria salió a finales de enero y las pruebas fueron a finales de junio. Desde entonces hasta junio, que se ofertaron las nuevas plazas, trabajé con ellos durante cuatro meses. Estoy muy contento con el resultado. Este era uno de mis sueños, poder vivir tocando música, en casa y con cierta estabilidad. Pero no es nada fácil, siempre he pensado que hay gente mejor que yo y por ello, he trabajado duro. Me he dado cuenta de que es muy importante estar preparado mentalmente. Hasta el mejor jugador de fútbol del mundo puede hacer un mal partido.

-Dice que aquellas clases en Madrid le aportaban un punto de vista diferente sobre este mundo...

-Sí. Hay diferentes escuelas en la percusión; holandés, alemán, francés... Casi todos mis profesores estudiaron en Ámsterdam, por lo que se perciben esos matices. Este profesor, en cambio, fue alumno del percusionista de la Orquesta Nacional de España, y estos tienen otra forma distinta de tocar. Quería conocerlo y que fuera una aportación complementaria en mi formación. Mi estilo bebe del holandés, pero estoy abierto a otros, he querido ampliar mi conocimiento en todo lo que he podido.

-Se dice que todavía el planteamiento de la enseñanza musical dista de la realidad. ¿Cómo se adaptan?

-En mi caso, yo tenía claro que no podía estar esperando a este momento y que tenía que hacer mi camino. Con el tiempo y la experiencia vas ampliando tu conocimiento, bebiendo de tus compañeros, profesores... como si de un trabajo de investigación se tratara. Pienso que es importante haber tocado antes, por ejemplo.

-¿Cómo crees que se aprecia su trabajo desde el patio de butacas?

-Es curioso, porque aunque el espectador te trata con mucho respeto, hay quien piensa que tocar el triángulo, por ejemplo, lo puede hacer cualquiera. Nuestra sección está especialmente al descubierto y no podemos esconder los fallos. Pero, a la vez, creo que la gente muchas veces se queda con nosotros, ya que la percusión destaca y refuerza los momentos más álgidos.

-En la percusión sinfónica se manejan varios instrumentos; los membranófonos e idiófonos...

-Así es. En mi caso, tocaré todos los instrumentos de percusión, ya que me corresponde tocar como ayudante tanto de percusión como de timbal.

-Desde el punto de vista de un percusionista, ¿qué compositor le gustaría interpretar?

-Hay compositores que especialmente me gustan, pero cualquier sinfonía de Gustav Mahler, Dmitri Shostakóvich o Richard Strauss me gusta. Son obras complejas pero a su vez, interesantes.