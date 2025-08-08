Igaratza no será lo mismo sin los benedictinos

Elisa Belauntzaran Viernes, 8 de agosto 2025, 20:48 Comenta Compartir

Igaratza celebrará mañana domingo su tradicional romería. Como cada segundo domingo de agosto, cientos de mendizales y fieles a San Miguel se acercarán a la muga entre Gipuzkoa y Navarra acompañando a la imagen del Arcángel hasta Errenaga, donde la Cruz de Igaratza esperará para darle la bienvenida. Este año, una vez en Errenaga, en el punto donde se encuentra la línea divisoria de la vertiente Mediterránea y Cantábrica como tantas y tantas veces ha explicado Juan Joxe Arregi. El padre benedictino de Lazkao no acudirá este año a la cita anual en la que el guardián de Aralar pasa a tierras guipuzcoanas. Ni Juan Joxe ni el también benedictino Rufino Mujika, que durante décadas han participado en el encuentro religioso de Aralar en el que el Arcángel pasa la muga y la única ocasión en el que puede ser venerado en Gipuzkoa.

«La avanzada edad de Agirre que ha cumplido 96 años ni de Mujika que ronda los 88 años» ha hecho que ya no puedan estar en la tradicional cita que organizan los miembros de Aralarko Adiskideak.

«Una lástima», aseguran desde la sociedad tolosarra que año tras año ha disfrutado de la compañía de los benedictinos lazkaotarras que «han celebrado desde 1947 la misa en la ermita de Andra Mari de Igaratza. Sin ellos no va a ser lo mismo, aunque seguirá oficiándola, Alfonso Garciandia, capellán del santuario de Aralar»

Juan Joxe Agirre después de ingresar en el convento benedictino de Lazkao acudía cada año en agosto a Igaratza. «Según nos han contado siempre, la primera vez que estuvo en la misa de monaguillo en 1947 y desde entonces no ha fallado nunca», bueno, como Agirre matizaba, los años de la pandemia en los que no se celebraron las misas», recuerdan desde la sociedad de montaña.

«Agirre siempre ha sido un hombre de gran conversación y memoria y cuando solía conversar con nosotros nos contaba que en aquella época venían andando desde Lazkao hasta Igaratza en ayunas. Su buena salud y fortaleza física, como la de sus compañeros, permitía que realizara el trayecto que ronda unos 20 kilómetros a pie».

Esa tradición continuó durante unos 75 años, aunque los últimos se trasladaba en vehículo hasta el parking de Guardetxe desde hasta no hace mucho tiempo realizaba los 7 kilómetros de distancia que separan este punto de Errenaga. Los últimos años en compañía de muchos amigos llegaba hasta la muga en todoterreno, y una vez que llegaba San Miguel comenzaba con sus cantos y plegarias. Su amplia sonrisa y alegría, contagiosa donde las haya, acompañaba a los mendizales hasta la ermita. Allí celebraban la misa Agirre y Rufino Mujika, junto a los religiosos navarros. Para después participaban en el almuerzo y la romería que se alargaba hasta la tarde. Otro momento importante era la tradicional foto de grupo que tanto gustaba a Agirre.

Este año Aralarko Adiskideak ha preparado la tradicional romería y a partir de las 10.00 horas la puerta metálica junto al parking de Guardetxe estará abierta. la misa en la ermita será a las 12.00 horas y después, habrá hamaiketako y música.