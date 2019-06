Ibon Muguerza (Surfista): «Cuando estás en el agua, de pronto, te olvidas de si eres igual o no» El tolosarra Ibon Muguerza, junto a su tabla en el Prado Pequeño. / IÑIGO ROYO El surfista tolosarra afincado en Zarautz se proclama campeón de Europa de Surf Adaptado en Portugal E. ARANDIA TOLOSA. Domingo, 9 junio 2019, 00:21

«Dolor y pasión». Así es como describen las personas más cercanas a Ibon Mugueza (Tolosa, 1983), surfista tolosarra afincado en Zarautz desde hace cinco años, que acaba de proclamarse campeón de Europa de Surf Adaptado en Viana do Castelo, Portugal.

Amante del mar y la montaña, perdió la movilidad completa de su brazo derecho hace catorce años a causa de un accidente, pero no le ha detenido para seguir disfrutando del surf, entre otros deportes. Tras siete años de constante rehabilitación y actividad deportiva en Barcelona y Tolosa con el objetivo de mejorar el cuerpo y la movilidad, Muguerza puntualiza que el entrenamiento no solo ha sido físico, sino que ha realizado un gran trabajo psicológico.

Tras competir en el Campeonato de España de Surf Adaptado celebrado a mediados de mayo en la playa de Somo, en Cantabria, el 25 de mayo finalizaba el Campeonato Europeo en Portugal. El surfista consiguió una puntuación de 15,83 en esta última y se impuso en una disputada final a Camilo Abdula (13,84), Benoit Moreau (10,44) y Phillipe Naud (12,17), colgándose así su primera medalla de oro.

«Lo primero que pensé al ganar fue que tendría fisioterapia gratuita un año más»

El surf adaptado es una modalidad cada vez más en auge entre nosotros, aunque el tolosarra afirma que es necesario dar visibilidad y apoyo.

-Es su primera vez participando en una competición de surf.

-Ha sido mi primera competición de surf a nivel europeo, pero el snowboard ha sido otra de mis aficiones y anteriormente he competido mundialmente en el IPC Para Snowboard, circuito paralímpico, donde me mantuve entre los diez primeros del mundo. Sin embargo, empecé a encontrarme mal con la dinámica de las competiciones y decidí dejarlo. Ahora dedico mi tiempo al surf, es algo que he hecho desde pequeño. De hecho, me fui a vivir a Zarautz porque necesitaba tener cerca el mar.

-Dice que le surgió la «oportunidad» de competir.

-Conocí al presidente de la Federación Española de Surf cuando obtuve mi título, y tras varias propuestas para apuntarme durante varios años, decidí dar el paso este año. La final del campeonato coincidió con el día en el que tuve el accidente, un 25 de mayo. Lloré de la emoción, pero lo primero que pensé al ganar fue que tendría fisioterapia gratuita un año más. Otros deportistas piensan en el logro, pero era lo primero que me vino a la cabeza en ese momento.

-El surf es su terapia...

-El surf, la montaña, la escalada y la pintura. La actividad deportiva para mí es una terapia para el dolor. Este es constante, según la actividad, por lo que intento hacer lo que mejor me haga sentir en cada momento, a la vez que he querido demostrar a mí mismo que soy capaz de conseguir hacer algo que en un principio no creía. Así, y con la ayuda de amigos, es como he llegado a volver a hacer surf. El agua me hace sentir bien. Cuando llevo más de siete segundos de pie sobre una ola, por ejemplo, no siento dolor y mi cabeza descansa. Me abre un amplio abanico, pero es verdad que no siempre me vale... He trabajado siempre hacia el dolor. No me gusta mucho hablar del 'dolor' porque, a veces, capta toda la atención, pero si hablas con cualquier persona de mi entorno te dirá que Ibon es dolor y pasión por hacer las cosas. A pesar de todo el trabajo que he realizado estos últimos siete años, continúo yendo al fisioterapeuta una vez a la semana porque es necesario para poder sentirme bien.

-Decía una vez Richard Oribe que en el agua todos somos iguales...

-Eso es lo que me pasa cuando estoy de pie sobre una ola. Y es que el surf no es como la natación; en la natación el cuerpo está sumergido y no se ve. En mi caso, me meto al agua con un cabestrillo, y la gente reacciona de muchas maneras. Hay quienes te toman por loco y se creen que me voy a «romper el otro brazo». No es que seamos iguales, es que cuando estás en el agua, de pronto, te olvidas de si eres igual o no. Pienso que diferenciar no es malo, pero ver que eres igual que los demás a su vez alivia mucho.

-¿Le gustaría mencionar a alguna referencia deportiva?

-Mencionaría a la surfista hawaiana Bethany Hamilton, que perdió un brazo por un ataque de tiburón y continuó surfeando, toda una figura del surf femenino y un verdadero ejemplo de superación. Me acuerdo que le vi surfear en un programa de televisión y me quedé alucinado.

-Su experiencia puede ser una referencia para muchas personas...

-Además de practicar surf, ofrezco charlas en centros escolares dirigidos a escolares a través de la Asociación para el Estudio de la Lesión Medular Espinal (AESLEME), y a deportistas con la Fundación de la Real Sociedad y Kirolgi, de carácter más motivacional, donde comparto mi experiencia. Actualmente también colaboro con la escuela de surf Shelter Surf Eskola de Aritz Aranburu en Zarautz con un grupo adaptado de niños y niñas con autismo, y próximamente, la intención es continuar trabajando en ello. La gente ha comenzado a darse cuenta de que el surf tiene su momento para cada persona, y que cualquiera puede disfrutar del mar, pero hay que saber cómo hacerlo.

-La siguiente cita a nivel de competición será en Califormia, en el Mundial de Surf Adaptado.

-Será en diciembre en La Jolla, un barrio de la ciudad de San Diego. Personalmente, invito a todas las personas que tengan una discapacidad a acudir o participar en una competición de surf. Todos los días salía llorando del agua de lo emocionante y alucinante que es ver a todas estas personas haciendo surf. Además, los cursillos que se ofrecen están mucho más preparados y se ve claramente si se puede hacer surf o no. La mayoría de la gente, quizás, piense en que no podrá hacerlo, porque es lo que nos dicen. En mi caso, hasta el propio médico que me atendió. Hay que saber motivar y animar a la gente a hacer aquello que le gusta.