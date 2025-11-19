Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Una de las actuales adjudicatarias de las huertas de Iurreamendi, regando algunas hortalizas de su parcela. Royo
Tolosa

Las huertas comunitarias buscan nuevos adjudicatarios para cuatro años

El parque ecológico situado en Iurreamendi se ha consolidado y es punto de referencia para muchos aficionados al horticultura

Juanma Goñi Sagarzazu

Tolosa

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 19:41

Las huertas comunitarias ecológicas de Iurreamendi buscan nuevos adjudicatarios para los próximos cuatro años. Las personas interesadas podrán realizar la inscripción hasta el 1 de ... diciembre, presentando la hoja de solicitud en el registro del Ayuntamiento.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

