Las huertas comunitarias buscan nuevos adjudicatarios para cuatro años

Las huertas comunitarias ecológicas de Iurreamendi buscan nuevos adjudicatarios para los próximos cuatro años. Las personas interesadas podrán realizar la inscripción hasta el 1 de ... diciembre, presentando la hoja de solicitud en el registro del Ayuntamiento.

El parque situado en los terrenos colindantes a la residencia Iurreamendi cuenta con 80 parcelas, de las cuales 76 se adjudicarán en esta convocatoria mediante sorteo; un bancal de de altura para personas con movilidad reducida o mayores de setenta años; otro para asociaciones sin ánimo de lucro; y 74 huertos de 40 m2 entre el resto de personas inscritas.

Las personas mayores de 70 años también pueden inscribirse en estas últimas, si bien sólo podrán realizar la solicitud para una modalidad. Es decir, si solicitan un huerto en altura de movilidad reducida, no podrán apuntarse al sorteo del resto de huertos, o viceversa.

Podrán ser beneficiarias las personas empadronadas en Tolosa que residan en la localidad al menos con tres años de antelación. Hay más requisitos, entre ellos, que la persona solicitante o alguno de los miembros de su unidad convivencial no disponga, ni en propiedad ni en derecho de usufructo o alquiler, de un terreno apto para la horticultura.

Para apuntarse hay que recurrir a la sede electrónica del Ayuntamiento de Tolosa, y también se puede oficializar presencialmente la solicitud en la oficina de atención ciudadana Udate. Las personas jurídicas y entidades sin personalidad jurídica podrán también hacerlo telemáticamente, a través de la Sede Electrónica del Ayuntamiento.

«Es más que un hobby»

Desde que se pusieron en marcha estas huertas comunitarias, han sido muchos los tolosarras que han disfrutado de una afición que cuenta con muchos adeptos en la villa. «Para mí, ha sido más que un hobby. No sólo me ha llenado el tiempo, he aprendido mucho, he disfrutado de la experiencia que creo que es muy positiva», asegura una de las personas adjudicatarias del último cuatrienio.

Otro de los usuarios opina que habría que tener más control con aquellas personas a quienes toca el huerto y apenas le hacen caso. «Hay algunos abandonados, yo creo que en estos casos tendría que tirarse de la lista de espera para ir llenando estos solares descuidados». «Yo disfruto mucho subiendo a Iurreamendi. Es una actividad que me relaja y procuro venir al salir del trabajo y también los fines de semana».

La persona adjudicataria deberá abonar una garantía inicial de cien euros, que se devolverá una vez finalizado el uso de la huerta, siempre y cuando se garantice el correcto uso del espacio público municipal. Por lo demás, será de aplicación anual la tasa establecida en las ordenanzas fiscales, que se aprueben anualmente. Las correspondientes para el año 2026 son las siguientes: personas con movilidad reducida o desempleadas: 71,90 euros al año; tipo general y asociaciones: 143,65 al año.

El uso de las huertas es libre, no hay un horario concreto, se puede ir tantas veces como se quiera. El adjudicatario podrá autorizar a otras tres personas para colaborar en las labores de la huerta. Para ello deberá presentar en el Ayuntamiento copias del DNI de estas personas.

Las personas usuarias crean comisiones en las que se reparten los trabajos diarios del parque: gestión y organización de cursos, limpieza, semillero... Cada persona beneficiaria debe participar en alguna de estas comisiones. La limpieza se organiza en turnos semanales y se asigna de forma rotativa entre todas las parcelas, siempre y cuando sus beneficiarios no estén involucrados en otra comisión.

Las parcelas se adjudicarán por sorteo. La fecha, hora y lugar del sorteo se determinará una vez publicadas las listas definitivas de admitidos. El sorteo se realizará en presencia de la secretaria del Ayuntamiento, con entrada libre para las personas interesadas.