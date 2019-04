El Honor Regional recorta tres puntos al Anaitasuna para aspirar a todo El Tolosa juega dos partidos vitales seguidos en Berazubi. / IÑIGO ROYO El Euskal Liga Femenina sigue de líder tras una apurada victoria en Usabal J. GOÑI TOLOSA. Martes, 2 abril 2019, 00:22

Gran noticia en la División de Honor Regional para el Tolosa CF. Por fin falló el Anaitasuna, mientras que los urdiñas sabían que no podían desperdiciar la ocasión y no lo hicieron. El Tolosa CF está ahora a seis puntos del Anaitasuna que, no lo olvidemos, tiene que pasar por Berazubi. El reto es mayúsculo, muy difícil, pero quedan aún seis jornadas y el equipo está confiado plenamente en sus posibilidades.

Ganar en Bergara no era, ni mucho menos, tarea fácil. Tras una primera parte bastante igualada aunque con más ocasiones urdiñas, en la segunda llegaría por fin el 0-1, obra de Asier tras un saque de esquina, y poco después Lecea remataría el resultado. El gol no llegó precisamente en el mejor momento del equipo durante el partido, pero la victoria fue totalmente justa.

Honor Regional Bergara-Tolosa, 0-2 Liga Vasca Fem Tolosa-Baracaldo, 2-1 Preferente Trintxerpe-Tolosa, 0-1 Juvenil Nacional Cultural-Tolosa, 4-1 1 Juvenil Tolosa-Eibar, 1-0 Liga Vasca Cadete Tolosa-Kostkas, 4-0 Cadete Honor Tolosa-Zumaiko, 1-0 1 Cadete Tolosa-Aretxabaleta, 2-1 Infantil Honor Tolosa-Vasconia, 1-1 Infantil Txiki Tolosa-Aretxabaleta, 2-0 1 Infantil a Tolosa-Euskalduna, 11-0 1 Infantil b Ordizia-Tolosa, 2-2 Honor Regional fem Tolosa-Añorga, 1-4 Cadete Honor fem Mariño-Tolosa, 0-1 Infantil H fem. Goierri Gorri-Tolosa, 4-1 1 Infantil fem. Intxaurdi-Tolosa, 0-1

«Me alegré sobre todo por mis futbolistas, que están creyendo en todo momento», asegura el entrenador, Ander Avellaneda. «Yo les dije que en el fútbol dos más dos no siempre son cuatro, hay que confiar y estamos tranquilos». Para el míster urdiña, la siguiente jornada puede ser clave, porque el Anaitasuna se enfrenta al colista, y el Tolosa CF recibe al Zarautz, un muy buen equipo que quiere quedar lo más arriba posible. «Necesitamos el apoyo de la afición». Y además, antes del parón de Semana Santa, el Tolosa CF jugará frente al líder Eibar (es muy difícil que suba), también en Berazubi, por lo que se antojan dos jornadas vitales. Si el equipo urdiña sale vivo de ambas, puede pasar de todo.

En la Liga Vasca Femenina, el Tolosa CF sigue de líder tras doblegar por la mínima al Baracaldo (2-1). El partido se puso difícil desde el principio, puesto que en el minuto tres las visitantes lograron su gol. Se metieron atrás y costó. El gol del Tolosa CF llegó en el minuto 25 en una falta lateral, con remate de Maddi Garikano sin bote con el empeine del pie. En el primer tiempo dominaron las urdiñas y tuvieron ocasiones para marcar. En el segundo siguieron combinando, creando más peligro y ocasiones claras de gol. En el minuto 70 llegó el penalti que le hicieron a Maddi Garikano y que transformó Ainhoa Bengoetxea. Al final las locales sufrieron en las acciones a balón parado, pero supieron sacar el partido adelante y lograr otros tres puntos vitales. Quedan tres partidos. El siguiente será el 14 de abril en Leioa ante el Leioako Emakumeak. Hay que ganarlo todo porque el Arratia no cede.