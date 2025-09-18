Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Tolosa

El Honor Regional recibe hoy al Urola en busca de su primera victoria

El Diario Vasco

Jueves, 18 de septiembre 2025, 20:06

La segunda jornada de la División de Honor Regional se adelanta para el Tolosa CF. Tras la derrota en Eibar (2-0), los urdiñas reciben esta tarde en Berazubi (19.45), al Urola, un equipo que también debutó con derrota, en este caso en su feudo, frente al Amaikak Bat (1-2).

Los urdiñas se han trazado el objetivo de estar arriba peleando por el ascenso, y aunque la temporada no ha hecho más que empezar, sumar los primeros tres puntos daría confianza a los jugadores para seguir progresando y afrontando los siguientes choques con más tranquilidad.

El apoyo de la afición será fundamental, aunque el partido de esta tarde coincide en parte con el de la Real, una inoportuna circunstancia que seguro restará gente a Berazubi. En cualquier caso, los urdiñas quieren rubricar las buenas sensaciones que han transmitido en pretemporada.

