El Honor Regional desaprovecha otra ocasión y el Liga Femenino es más líder El equipo masculino jugó un partidazo ante el líder sin arrojar la toalla y el femenino será campeón si gana al Zarautz J. GOÑI TOLOSA. Martes, 16 abril 2019, 00:19

El Tolosa CF de División de Honor Regional va a lamentar mucho lo que le ha pasado en las dos últimas jornadas en las que ha perdido los partidos en casa ante el Zarautz y el Eibar. Primero, porque ha jugado dos buenos encuentros en los que, desde luego, ha merecido mucho más. Y en segundo lugar, porque su gran rival, el Anaitasuna, también ha fallado al sumar solo un punto tras empatar en casa ante el Hondarribia y perder el sábado en Bergara. Ahora, el objetivo de lograr el segundo puesto, aunque matemáticamente aún es posible, es un reto complicado.

Ante el líder Eibar, el Tolosa CF jugó un excelente partido. «Yo estoy fastidiado por la derrota, pero orgulloso de entrenar a este equipo», resumía el entrenador Avellaneda al finalizar el choque. Está claro que el Eibar es una especie de 'selección' de jugadores, que es un equipo potente, pero el Tolosa CF mostró calidad, empuje y no bajó los brazos ni tras el 0-2. No mereció perder e incluso hizo méritos para ganar. Hubo jugadores que hicieron un gran partido, hubo un penalti claro a favor no pitado y también contratiempos como la lesión de Lecea. «Te vas con la sensación de que has perdido por 0-2 y que ellos tampoco han hecho gran cosa. No han sido más que tú», comentaba Ander, para quien el descanso de dos semanas favorecerá al equipo. «Estamos a siete puntos del Anaitasuna, pero tienen que venir a Berazubi y jugar en Eibar. Yo no pierdo la esperanza y mis jugadores tampoco», concluía el entrenador urdiña.

División H Regional Tolosa-Eibar, 0-2 Euskal Liga Femen Leioa-Tolosa, 0-2 Preferente Dunboa-Tolosa, 2-1 Juvenil Nacional A Vitoria-Tolosa, 0-3 1 Juvenil Tolosa-Behobia, 5-1 Liga Vasca Cadete Tolosa-Betoño, 3-4 Cadete Honor Zarautz-Tolosa, 5-0 Infantil Honor Bergara-Tolosa, 1-2 Infantil Txiki Tolosa-Mundarro, 3-2 Infantil Txiki Tolosa-Aretxabaleta, 2-0 1 Infantil Udarregi-Tolosa, 0-2 Honor Regional fem Bergara-Tolosa, 3-2 Cadete Honor fem Touring-Tolosa, 1-5 1 Cadete fem. Hondarr-Tolosa, 0-4 Infantil H fem Tolosa-Zumaiako, 6-1 1 Infantil fem. Añorga-Tolosa, 3-1

Las buenas noticias llegaron del Euskal Liga Vasca Femenino. Ganó 0-2 en Leioa y su gran rival, el Arratia, perdió, por lo que se coloca a cuatro puntos. Esto quiere decir que si las urdiñas ganan al Zarautz el próximo partido (28 abril, 16.30, posiblemente en Berazubi), serán campeonas y lograrán el ascenso de categoría. Todo un exitazo para el club.

El partido de Leioa fue complicado y el Tolosa CF no jugó bien. En la primera parte tuvo grandes ocasiones que no materializó. En el segundo tiempo, más de lo mismo. Las urdiñas no combinaron, pero crearon oportunidades. Izaro Goenaga marcó el primero y a poco de acabar el partido, Ainhoa Bengoetxea logró el 0-2. Con la derrota del Arratia en Zarautz, el júbilo se desató en el equipo, que está a un paso de la gloria.