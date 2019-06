HOLA VERANO, AGUR SAN JUAN Magnífica la foto de mi amigo Iñigo. Lo tenía claro, esta foto tenía que salir en mi crónica. / FOTOS IÑIGO ROYO JAVIER ZURUTUZA Jueves, 27 junio 2019, 00:23

Siempre que iba a Peñíscola me decían que el verano empieza cuando pasan sanfermines. Aquí pienso que, para nosotros también empiezan cuando han pasado los sanjuanes. «Hola, verano, ya veremos cómo te portas». De momento, revuelto. Lo dijeron las témporas. Pero nada nuevo bajo el sol. El verano ya llegó, dice la canción. Y ya sabes, con él vendrán los helados, las galernas, esos calorazos a los que ahora llaman ola de calor... ¿No te acuerdas cuando volvíamos de la Playa Morena y para evitar el excesivo calor nos tapábamos la cabeza con aquellos auténticos taparrabos que eran los trajes de baño? Los mojábamos, y así nos mantenían los sesos frescos. El verano está aquí, a y ver si podemos ser felices.

PD 1. ¿Estamos haciendo unos sanjuanes cada vez exclusivamente más para la juventud? Buena pregunta me hizo el otro día mi amigo Herme. Ya sé que unos echan en falta las regatas, otros los toros, hay quien se acuerda de las veladas de lucha libre en el Frontón, de los joteros que llenaban el Beotibar, de las verbenas del Prado Grande... Pero también habrá que acordarse de aquellos tiempos en los que la juventud dio la espalda a nuestra fiesta y se iba a Hernani, dejando el pueblo vacío. ¿Qué más se puede pedir de la juventud, que nos ha regalado dos días inolvidables: un día de las cuadrillas que no tiene nada que envidiar a un día de carnaval y de escopeteros qué quieres que te diga.

PD 2. ¿Sabes cuántos kilómetros ha recorrido la Banda el día de San Juan? ¿Y cuántas veces ha tocado el 'Zortziko de San Juan'? Desde luego, el trabajo de Udaberri, txistularis, la Banda y no me olvido de los ediles, es encomiable. La Banda anduvo 13 kilómetros, y hasta 40 veces tocó el zortziko. Me lo ha contado mi infiltrado, que ya sabes quién es.

¿Qué decir del concierto con Urko? «No sabes qué Banda de música tenéis», me dijo el cantante después del concierto. Yo sí lo sé, el que no lo sabía era él, que el primer día que llegó al ensayo no sabía con lo que se iba a encontrar. «Qué marcha, qué juventud, qué manera de tocar», me dijo. «Nos hemos sorprendido. El concierto estuvo muy bien. Simpático, agradable... Quizás si fuera de noche, habríamos cantado un poco más». Pero Urko, tengo que reconocerlo, acertó con el horario. La plaza estuvo petada.

PD 3. Por cierto, la Banda está en un momento mágico. Hace quince días fue una de las setenta bandas de todo el mundo invitadas al homenaje en Iruña a La Pamplonesa. Al final, cada banda daba una vuelta al ruedo ante 19.000 personas. Lo que hubiera dado por estar allí. Canda banda tenía que tocar algo representativo de su pueblo. ¿Tú cuál hubieses escogido? ¿La 'Diana de Carnaval'? ¿El 'Zortziko de San Juan'? Error. Con buen criterio para mí, desfilaron a los sones de esa pieza que dice: 'Berazubiko zelaia futbol jolasean'... Aupa urdiñak. Otro día te contaré la historia de 'Zugana Manuela', una canción mítica de Iparragirre que cantó Urko.

Zurutadas. Ya está en marcha lo que siempre será el torneo del Arsenal. 56 equipos este año. Buen ambiente, y el domingo habrá una sorpresa, un homenaje muy merecido. El sábado, Tolosa Kantari recibe la visita de sus homólogos de Uztaritze. Por cierto, se notó su presencia, aunque un poco tímida en el concierto de Urko.

La semana que viene seguiré comentando las fiestas. Hoy le digo adiós a San Juan y le recibo con los brazos abiertos a 'San Blues'. Mañana no te pierdas el homenaje a Aretha Franklin. Y es que en este pueblo siempre hay algo, incluso personas que me paran y me cuentan un chiste. Este seguró que no me lo censuran en la Redacción. 'Cariño, vengo del médico'. 'Me ha dicho que mi problema se soluciona llevándome quince días al Caribe y 15 a Canarias'. ¿A dónde me vas a llevar primero? «De momento, a otro médico».