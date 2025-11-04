Hiribusa volverá a subir a la residencia Iurreamendi tras acondicionar la cuesta

El Ayuntamiento, tras el debate plenario mantenido entre el equipo de gobierno y EAJ-PNV acerca del autobús urbano Hiribusa, ha proporcionado un avance ... del cambio más significativo y que reunía algunas de las quejas emitidas al ente municipal: el transporte público volverá a subir hasta la puerta de la residencia Iurreamendi. Con la modificación del recorrido en septiembre se adoptó la eliminación de esta parada aduciendo la dificultad que afrontaba el autobús para superar la pendiente a la residencia, en la calle Iurre. Vista la demanda y habiendo escuchado a los afectados, el Hiribusa doblará su cobertura de esta parada, y lo hará subiendo cuatro veces al día a la residencia Iurreamendi, dos por la mañana y dos por la tarde.

Todavía no se ha conocido cuándo se restablecerá este servicio, queda a la espera de que se ejecute la tramitación para la inclusión de las modificaciones, que repercutirán en la actual organización de horarios. El Ayuntamiento ha realizado obras de acondicionamiento de la carretera al inicio de la cuesta, para que la pendiente no sea tan pronunciada, y más adelante continuará con otras labores para facilitar aún más su subida.

Como ha trasladado el alcalde, Andu Martínez de Rituerto, «nos hemos reunido dos veces con las familias de los residentes: en septiembre, poco después del cambio; y la semana pasada». Durante esa primera cita explicaron los problemas del Hiribusa para llegar hasta la puerta de la residencia. Las familias también compartieron sus necesidades y desacuerdo con la medida, y poniendo en común ambas partes, pues el anterior servicio «tampoco satisfacía adecuadamente» a las familias de los residentes, se ha decidido modificar el servicio.

Asimismo, el alcalde Martínez de Rituerto quiso agradecer a las familias estas reuniones, pues «nos han servido para tratar temas que no sólo están relacionadas con el autobús urbano, sino también con otras necesidades. Ahora veremos cómo encauzar las que son responsabilidad del Ayuntamiento; otras son competencia de Kabia, y nosotros también nos hemos comprometido a hablar con sus responsables».

Problemas mecánicos

Al paso también ha salido el concejal de Urbanismo, Ander Figuerido, quien ha explicado, al igual que lo hizo en el pleno ordinario de octubre, los problemas registrados en las últimas semanas con el servicio, condicionado por los problemas mecánicos tanto del autobús principal, eléctrico, como del de propiedad municipal, de combustión e incluido como reserva en el contrato con Autobuses Cuadra. En el caso del eléctrico, tras varias visitas al taller, los mecánicos «no consiguen saber qué es lo que origina las averías», por lo que cada vez que ha empezado a dar servicio, ha vuelto a averiarse.

Figuerido explica que «el contrato actual, sin embargo, pone a disposición el autobús de propiedad municipal para sustituir al autobús titular», con 26 años de antigüedad y que «tampoco se encuentra en buen estado», lo que ha provocado que se haya averiado últimamente. Por ello, Autobuses Cuadra puso en servicio un tercer vehículo, un microbús que «en alguna ocasión no ha cumplido con las condiciones de accesibilidad para mantener el servicio», por lo que se exigió a la empresa «un autobús que sí cumpla con los requisitos». Por otro lado, apunta que «el personal técnico municipal está haciendo un seguimiento exhaustivo en el día a día y está aprovechando todas las posibilidades para dar el servicio de la forma más eficaz posible, en cumplimiento a lo que especifican los pliegos».

Una frecuencia más holgada

Lo cierto es que el pleno de octubre tuvo además una propuesta por parte del equipo de gobierno para mejorar el servicio de autobús urbano actual, además de la mención del regreso de la parada en la puerta de la residencia Iurreamendi. Y es que interpelado el Gobierno municipal por la concejala de EAJ-PNV Ainhoa Domínguez a tenor de la ausencia de quejas recogidas en el último informe, de los meses de julio y agosto, por la empresa Autobuses Cuadra, el concejal de Medio Ambiente, Aitor Agirresarobe, detalló las intenciones para modificar nuevamente el servicio.

El Hiribusa tendrá una frecuencia más holgada para mitigar el ajustado horario del recorrido, que en 40 minutos cubre de punta a punta veintidós paradas por lo general, desde Larramendi hasta Amaroz volviendo por Asuncion Klinika, y con intervalos entre las mismas de entre dos y tres minutos, y cuatro como máximo, el Hiribusa tendrá una frecuencia más holgada. El contrato actual recoge «un recorrido muy exigente por kilómetros y horario para un autobús eléctrico», señaló Agirresarobe, que ha conllevado «problemas» que se están intentando subsanar tanto en la actualidad como en el futuro contrato. Y es que los chóferes soportan un estrés alto para ajustarse al horario marcado, lo que les empuja a exceder la velocidad o no llegar a tiempo a las paradas, con el consiguiente peligro y queja de los ciudadanos. A ello se le suma que en verano «la batería del autobús eléctrico, con el calor, no aguanta el recorrido».

Dudas en el seguimiento

Las preguntas de la concejala jeltzale Ainhoa Domínguez durante el turno de ruegos y preguntas, en presencia de una docena de personas afectadas por el Hiribusa, ponían en duda el seguimiento que el equipo de gobierno realiza del cumplimiento del contrato y la verificación de los datos recogidos en los informes de la empresa, pues Autobuses Cuadra no incluía ninguna queja en su último documento.

Tanto Agirresarobe, Figuerido y el alcalde Martínez de Rituerto defendieron la labor del área de Medio Ambiente, calificado como «exhaustiva» y «diaria, por teléfono y correo electrónico», mientras que la primera fuerza en la oposición, tanto por Domínguez como Patxi Amantegi y Javier Zabala, argumentaban que «es menester y responsabilidad del Ayuntamiento el cumplimiento de un servicio de garantías. No se puede admitir un servicio escaso o utilizar un autobús inaccesible».

Desde el equipo de gobierno mencionaron que «el contrato de 2021 tiene sus limitaciones por los problemas derivados del planteamiento del servicio», citando la exigencia del recorrido y el horario ajustado, así como una falta de seguimiento en la pasada legislatura, por lo que según su punto de vista se tratarían de deficiencias heredadas. El nuevo contrato, que estiman su licitación el próximo mes de diciembre, se espera que «minimice los problemas».