El autobús urbano eléctrico, a su paso por Kondeaneko Aldapa. K. I.

Tolosa

Hiribusa volverá a subir a la residencia Iurreamendi tras acondicionar la cuesta

El Ayuntamiento recula y dobla el servicio, con cuatro paradas diarias; en el Pleno se sugirió una frecuencia más holgada para mitigar el ajustado horario entre paradas

Kevin Iglesias

Kevin Iglesias

Tolosa

Martes, 4 de noviembre 2025, 20:28

Comenta

El Ayuntamiento, tras el debate plenario mantenido entre el equipo de gobierno y EAJ-PNV acerca del autobús urbano Hiribusa, ha proporcionado un avance ... del cambio más significativo y que reunía algunas de las quejas emitidas al ente municipal: el transporte público volverá a subir hasta la puerta de la residencia Iurreamendi. Con la modificación del recorrido en septiembre se adoptó la eliminación de esta parada aduciendo la dificultad que afrontaba el autobús para superar la pendiente a la residencia, en la calle Iurre. Vista la demanda y habiendo escuchado a los afectados, el Hiribusa doblará su cobertura de esta parada, y lo hará subiendo cuatro veces al día a la residencia Iurreamendi, dos por la mañana y dos por la tarde.

