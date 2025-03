¿Qué fue del himno de Tolosa?

Comenta Compartir

ASUN GÁRATE. En septiembre de 2006, con motivo de los actos conmemorativos del 750 aniversario de la fundación de la villa, se estrenó en el Leidor el himno de Tolosa, con música de Enrique Ugarte y letra de Karlos Linazasoro. Fue en un concierto precioso donde tomaron parte el Orfeón de Tolosa con su director Ignacio Ruiz de Alegría; Enrique Ugarte; Ainhoa Arteta; Orquesta Concerto; Los cantantes Gorka Knör y Urko; Los bertsolaris Agirre y Peñagarikano; cantores populares.

El concierto fue único y creo que irrepetible, y contar con la presencia de Ainhoa Arteta como solista fue todo un lujo. La música del himno muy alegre y popular, y según manifestó en su día Enrique Ugarte, se sintió muy orgulloso de componer para su pueblo, y lo hizo con el propósito de «que quede como un legado para el futuro».

Recientemente he visto de nuevo el dvd de aquel concierto y me he sentido muy emocionada al recordarlo, a la vez que apenada, porque el trabajo de tanta gente no se valoró lo suficiente. Y, sobre todo, en lo referente al himno, que se suponía que iba a representar a Tolosa en diferentes eventos y celebraciones, pero parece que ha caído en el olvido... ¡Qué pena!