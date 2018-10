Groenlandia, treinta años después Josu Iztueta. / DV Josu, Angel, Txiki y Nekane han rememorado esta semana su expedición de 1988 JUANMA GOÑI TOLOSA. Domingo, 21 octubre 2018, 00:19

Josu Iztueta, Dina Bilbao, Nekane Urkia, Ángel Ortiz y Txiki Plazas atravesaron Groenlandia de costa a costa, en 1988. No ha pasado tanto tiempo, pero en aquella época no existían gps, no había móviles ni sofisticados materiales de montaña, ni alimentación especializada, ni los adelantos tecnológicos de hoy en día. Treinta años después, gracias a una iniciativa del txoko viajero Antxon Bandrés, Josu, Nekane, Angel y Txiki han rememorado esta semana, entre amigos, y en una abarrotada casa de cultura, aquella aventura que tanto les marcó. El espíritu de la añorada Dina estuvo, sin duda, también presente.

Para quien firma este artículo, cubrir la noticia de aquel sueño aventurero protagonizado por aquellos jóvenes tolosarras de su edad, fue uno de sus primeros reportajes periodísticos. Recuerdo la ilusión que emanaban en la presentación de la travesía, el sueño de lanzarse a algo desconocido, la cierta inconsciencia que reconocían, pero también la integridad que desprendían. Una integridad y humanidad que han seguido manteniendo en su filosofía de vida a lo largo de estos treinta años.

Hoy y ayer Josu Iztueta ha reconocido que la tecnología actual no les hubiese permitido realizar una travesía en aquellas condiciones. Por la evolución de materiales y las formas de comunicarse. «Hoy en día las previsiones climatológicas son exactas, las localizaciones...». Estuvieron 34 días aislados y se guiaron por un sextante. Referencias En 1988 había pocas referencias sobre el proyecto que trataban de realizar. Contactaron con Ramón Larramendi, que en 1986, con 19 años y con unos amigos, con esquís de travesía, había logrado atravesar Groenlandia de este a oeste. Esquíes Los entonces jóvenes tolosarras optaron por utilizar otra técnica con la que, en la práctica, acortarían en días la travesía de Larramendi. Llevaron unos esquíes especiales, una combinación entre los de fondo y travesía.

Mirándola con perspectiva, hay que reseñar cómo se merece el valor de aquella expedición. Fue la primera vasca sobre hielo por encima del circulo polar ártico. Los tolosarras avanzaron con esquíes, arrastrando cuatro trineos. A dos de ellos les pusieron una vela que probaron en Copenhague, antes de partir. Y para orientarse utilizaban, como los antiguos marinos, el sextante. Y lo cierto es que se equivocaron muy poco en sus mediciones.

Nekane, Dina, Josu y Ángel vivían juntos en la misma casa de la Parte Vieja. Ya para entonces eran grandes aficionados a los viajes, al esquí, al montañismo y también a Escandinavia. Tenían entre 27 y 31 años. Admiraban a los personajes que hicieron historia en el Ártico, como Nansen. Justamente un siglo antes, en 1888, este explorador se quedó atrapado entre los hielos.

Los tolosarras quisieron hacerle una especie de homenaje, montando esta expedición que se llamó 'Nansen cien años después'. Solicitaron la compañía de un quinto amigo, Txiki, («iba de carabina», contó con su gracia habitual esta semana), y los cinco partieron para Groenlandia. Cruzaron el Inslandis, la gran meseta central de la isla, un desierto blanco de hielo, sin referencias. De hecho, no vieron a una sola persona durante los 34 días que duró la expedición. Hasta el final, no tenían la certeza de si mantenían o no el rumbo adecuado. Partieron de Tasilak en la costa este y felizmente llegaron a Somdre en la costa Oeste.

¿Qué fue lo más duro de la aventura? Josu lo tiene claro. «El desconocimiento de lo que iba a pasar. Incluso la imposibilidad de conocer las previsiones climatológicas, el aislamiento absoluto que vivimos. Aclimatarse al lugar, a las duras condiciones atmosféricas, a aquella tierra completamente alejada de la civilización». ¿Pensaban en si podía pasarles algo?: «Procurábamos no hacerlo, nos imponíamos una rutina». «Ibamos con una cierta filosofía inuit, incluso a la hora de solventar las dificultades o de arreglar los desperfectos», señaló Angel.

«Nos guíamos por el instinto»

Josu ha hecho de los viajes su modo de vida, pero sí reconoce que aquella de 1988 fue, tal vez, «la última expedición en la que nos guiamos prácticamente sólo por el instinto». La travesía les costó 2 millones de pesetas, 400.000 pesetas a cada expedicionario. Calcularon provisiones para poco más de 40 días. Al final, hasta les sobraron unas galletas que dejaron para los animales.

Las autoridades les exigían viajar provistos de una radiobaliza y también de un rifle para abatir a los osos polares que podrían atacarles. «Afortunadamente esta última condición nos la perdonaron porque por aquella época no se avistaron osos en la zona», recuerda Txiki.

Antes de partir al desierto helado, los tolosarras estuvieron conviviendo en el pueblo de Ammassalik con los inuits del lugar. Incluso visitaron un colegio y se sacaron fotografías con los chavales. Hace diez años, Josu volvió al lugar y localizó a algunos de aquellos niños, ya adultos.

Aseguran que aquel viaje supuso un antes y un después en sus vidas. «Tuvimos de todo: viento, frío, tormentas. Estábamos incomunicados. Comprobamos que ante las adversidades, un grupo de gente unida puede hacer muchas cosas». Antes de partir, dejaron un mensaje. Si en 45 días no había noticias suyas, es que la aventura no iba bien y habría que preparar el rescate.