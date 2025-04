El gran sueño de Iruki Take pasa por ganar mañana en Solares Tras doblegar sin problemas al colista Tabirako, los de Goar esperan ganar antes de recibir al Logroño

Iruki Take juega mañana un partido vital ante el quinto clasificado, el Solares, en tierras cántabras. Si los tolosarras ganan, llegarán a la penúltima jornada con serias opciones de jugar el playoff de ascenso a la 2ªFEB. Ahora son terceros, y recibirán el día 12 de abril al segundo clasificado, el Cocinas de Logroño. En caso de victoria, subirían a la segunda plaza y ya quedaría sólo una jornada más asequible para lograr un objetivo que ni de lejos nadie pensaba al comenzar la temporada.

Usabal está entregado a su equipo. Se vio en el último partido. Iruki Take recibía al colista Tabirako de Durango. No podía fallar y no lo hizo (75-51). El riv¡al vino además con muchas bajas, aunque sus jugadores mostraron casta y competitividad.

La primera parte fue netamente local (39-23). El equipo tolosarra tenía el partido totalmente dominado, y quizás se relajó en exceso en el tercer cuarto, cuando los visitantes se acercaron a ocho puntos. En el cuarto, las cosas volvieron a su sitio. Tres triples seguidos, una ventaja de veinte puntos, y unos últimos cinco minutos tranquilos.

Goar Artetxe, el entrenador, advirte de la dificultad que entraña el choque de mañana. «Ellos ocupan la quinta posición y son un equipo muy intenso. Nos ganaron en Usabal», recuerda, y añade: «El partido de mañana es el que tenemos que ganar sí o sí. Me da igual que juguemos mal. Tenemos que sacarlo adelante para seguir soñando».