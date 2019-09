6-0 y 0-8, goleadas de diferente signo para Lauburu y Laskorain

Lauburu y Laskorain han iniciado de manera totalmente diferente su andadura esta temporada en 2ªB de futsala. Mientras los ibartarras goleaban en Belabieta (6-0) al Círculo burgalés, los tolosarras caían sin paliativos (8-0) en Guardo, ante uno de los equipos más potentes de la categoría.

En el partido matinal de Belabieta, los de Alfredo Hualde demostraron que están en un gran estado de forma y pasaron por encima del Juventud del Círculo con dos parciales de 3-0 en cada mitad. Gran partido a nivel colectivo de todo el equipo, donde sobretodo la intensidad defensiva en primera línea facilitó que el partido se resolviera por el lado ibartarra. Marcaron Oihan (3), Zumeta (2) y Saldise. Buen comienzo de esta temporada para ir poniendo las bases y hacer disfrutar a la parroquia que se acerque a Belabieta. La próxima jornada toca el primer desplazamiento. Y será a Castro Urdiales, un viejo conocido.

Por otro lado, sigue abierta la campaña de abonados para ver y animar a los morados esta temporada 2019-20.

La clara derrota de Laskorain no admite mayores lecturas. El Guardo es un equipo muy completo que tiene en sus filas un jugador internacional con Venezuela. El cuerpo técnico de Laskorain lo tiene claro: «va a ser un equipo que luchará por ascender con todo tipo de jugadores: defensivos, con uno contra uno casi imparable... En todas las líneas son muy buenos». Esta reflexión elogiosa del rival no evita la autocrítica del equipo. «No podemos permitir que ningún equipo nos gané con tanta superioridad. No estuvimos a la altura del partido», admite el entrenador.

Después de una derrota tan abultada solo toca trabajar para estar a la altura frente al Tafatrans, este fin de semana en Usabal. «No nos vamos a rendir.No queda más que trabajar, trabajar y trabajar». A por ellos.